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’Buca Çevik Bir Meydanı’nın ismi değişti; ’Demokrasi Meydanı’ oldu

#Hamza Dağ#Demokrasi Meydanı#Çevik Bir Meydanı
’Buca Çevik Bir Meydanı’nın ismi değişti; ’Demokrasi Meydanı’ oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Buca Çevik Bir Meydanı’nın isminin Demokrasi Meydanı olarak değiştirilmesi nedeniyle düzenlenen törende; İzmir’in demokrasiyi önemseyen bir şehir olduğuna dikkat çekerek, "Demokrasiye engel olan, demokrasinin önüne set koyan birinin ismi bir meydana yakışmıyordu. Hayırlı olsun" dedi.

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AK Parti Buca İlçe Başkanlığı, Buca Çevik Bir Meydanı’nın isminin İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde AK Parti ve MHP grubunun verdiği önerge ile Demokrasi Meydanı olarak değiştirilmesi sonrası ’Demokrasi Şöleni’ adıyla bir buluşma gerçekleştirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda Bucalı vatandaş da destek verdi. Basın mensuplarına bir açıklama yapan Milletvekili Hamza Dağ, İzmir ve Buca’nın bugüne kadar demokrasiyle anılmış, demokrasiyi özümsemiş bir şehir olduğunu ifade etti. AK Parti’li Dağ, "Demokrasiye engel olan, demokrasinin önüne set koyan birinin ismi bir meydana yakışmıyordu. O general 28 Şubat sürecinin en önde gelen aktörlerinden biriydi. Ülkemizde askeri ve yargı vesayetini, her türlü darbe girişimini bertaraf etmiş bir parti olarak bu durum bizi memnun etmiyordu. Hem Buca hem de Büyükşehir Belediye Meclislerinde çoğunluğumuz yoktu. Belediye meclis üyelerimizin, teşkilatımızın uzun uğraşısı meyvesini verdi. Meydanın adı ’Demokrasi Meydanı’ olarak Büyükşehir Belediye Meclisi’nden oy birliğiyle bu karar geçti. Demokrasinin sözde değil özde olduğunu gösterdikleri için önergeyi veren meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi. Meydanın resmi adının değiştiğini, fiiliyatta da değişmesinin Bucalıların emeğiyle mümkün olacağını anlatan Dağ, "Bucalılar, inanıyorum ki bu meydanı Demokrasi Meydanı olarak anarak bunu fiiliyatta da hayata geçirecekler. Tarihte de İzmir demokrasiyi önemseyen bir şehirdir. Demokrat Parti de 1980 ihtilalinden sonra ANAP ve Doğruyol Partisi’ne verilen desteklerle de şehrin demokrasiye bağlılığı kendini göstermiştir" diye konuştu.

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’BUCA METROSUNA ŞAİBE KARIŞMIŞTIR’

14 Şubat Pazartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek Buca metro inşaatı temel atma töreni konusunda da bir değerlendirme yapan AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, kendilerinin de temel atma törenine davetli olduğunu ancak törende bulunmayacaklarını açıkladı. Buca’ya metronun getirilmesi için çok emekleri olduğunu ancak sürece şaibe karıştığını iddia eden Hamza Dağ, şunları söyledi:

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"Ne yazık ki bu ihalede ikinci olan firmaya 529 milyon TL fazla ile bu ihalenin verilmiş olması ciddi bir şüphe oluşturmuştur. Bu işe şaibe karışmıştır. Biz Bundan sonra da metronun Buca’ya kazandırılması konusunda çaba göstereceğiz ama bu şaibe ve bu yanlış işleme alet olmak istemiyoruz. Onun için törende bulunmayacağız. Ama inşallah en yakın zamanda bu şaibeler olmasına rağmen Buca’ya metronun gelmesini herkesten daha çok arzularız. Şaibenin üzerine bolca gidiyoruz. Siyaseten büyükşehir meclisinde arkadaşlarımız dile getiriyor. Yargısal boyutta da çalışmalarımız oluyor. Bizim bu işte yanlışlık olduğunu sıkça dile getirmemize karşın ’529 milyon lira az para değil’ dememize karşın makul bir yanıt alamadık. Siyaseten bunu vatandaşımıza anlatacağız. Sizler aracılığıyla bazen de birebir bunu anlatıyoruz."

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Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Halkapınar- Otogar metro hattının uzun süredir bekletildiğiyle ilgili iddialarına ise şöyle yanıt verdi:

"Bu proje İzmir Ankara hızlı tren projesinin devamı ve birlikte yapılan bir projedir. Yap işlet devret modeliyle bunu yapmak noktasında olduğumuzdan Ulaştırma Bakanlığı Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü teklifleri değerlendiriyor. Pandemi yüzünden talepler sınırlıydı şimdi gelmeye başladı. Halkapınar Otogar metromuz da önümüzdeki zamanlarda hayata geçecektir." (DHA)

 

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#Hamza Dağ#Demokrasi Meydanı#Çevik Bir Meydanı

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