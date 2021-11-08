AK Parti'li Çilez'den, İYİ Partili Türkkan'a tepki

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Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkkan'ın şehit ailesine küfretmesinin, vicdanları ağır şekilde yaraladığını belirterek, bu olayı şiddetle kınadığını ifade etti.

Lütfü Türkkan'ın, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifasını değerlendiren Çilez, "Kendisinin grup başkanvekilliğinden azli iç meseleleridir. Partide ne görev verirseniz verin, biz ona karışmayız. Alın başınıza taç edin. Ancak bu milletin vekaletini artık hak etmediğini düşünüyorum. Lütfü Türkkan'ın çıkıp özür dilemesi, milletvekilliğinden istifa etmesi ve küfrettiği şehit ailemizden helallik alması gerekir. Bu da onun kendi onurudur, haysiyetidir, şerefidir." diye konuştu.

Milletin emanetinin ve vekaletinin ağır bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Çilez, "Bu emanete Sayın Lütfü Türkkan sahip çıkamamıştır. Siyasi şımarıklığa kapılıp, yazık etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.