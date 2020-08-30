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Haber Giriş: 30.08.2020 - 14:39 | Son Güncelleme:

AK Parti'li Çelik'ten '30 Ağustos' mesajı

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AK Parti'li Çelik'ten '30 Ağustos' mesajı
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dün neysek bugün de oyuz. Tarihte varız. Gelecekte de var olacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

AK Partili Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada aynı ruh ve aynı iradeyle geleceğe yürüdüklerini bildirdi.

"30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" diyen Çelik, şunları kaydetti:
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Dün neysek bugün de oyuz. Tarihte varız. Gelecekte de var olacağız. Büyük milletimizin hasletleri, en zor anlardan parlak zaferler çıkarmaya devam ediyor. İstiklal harbimizin Gazi başkumandanı Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman arkadaşlarının verdiği mücadele hala taze ve diri. Aynı mücadele azmiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı daha da parlayan günlerde kutlamaya devam edeceğiz. 'Ya istiklal, ya ölüm' diye yola çıkan vatanseverleri ve emanetlerini asla unutmayacağız."

AK Partili Çelikten 30 Ağustos mesajı

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