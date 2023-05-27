Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti'li Çelik'ten '27 Mayıs' mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Çelik#27 Mayıs#AK Parti
AK Partili Çelikten 27 Mayıs mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2023 13:24

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "27 Mayıs darbesi, Türkiye’de millet iradesine karşı bütün kötülüklerin kapısını açmıştır" dedi.

Haberin Devamı

AK Parti'li Çelik, Twitter'daki hesabından 27 Mayıs 1960 darbesinin 63'üncü yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı. Çelik, "27 Mayıs darbesi, Türkiye’de millet iradesine karşı bütün kötülüklerin kapısını açmıştır. Darbeden sonra bu kötülükler Yassıada zihniyeti ile sistematik olarak devam ettirilmiştir. Bu zihniyeti savunanlar, millet iradesini gasp ederek bu ülkeye büyük zararlar verdiler. Kendini milletin üstünde gören bu zihniyetle mücadele etmeye devam ediyoruz.Şehit Başbakanımız Adnan Menderes ile bakanlarımız Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı rahmetle anıyoruz" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ömer Çelik#27 Mayıs#AK Parti

BAKMADAN GEÇME!

Ölümcül bir hastalık: Çocukluk bunaması ‘Çocuklarım zamanla hafızalarını yitirecek’ Türkiyede de vakalar var

Ölümcül bir hastalık: Çocukluk bunaması! ‘Çocuklarım zamanla hafızalarını yitirecek’ Türkiye'de de vakalar var!

#Çocukluk Bunaması
ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ DOSYASI | En çok saksı dibinde birikmiş sularda, sokağa bırakılan içecek kutularında ve su kaplarında ürüyor

ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ DOSYASI | En çok saksı dibinde birikmiş sularda, sokağa bırakılan içecek kutularında ve su kaplarında ürüyor

#Sağlık
Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat

'Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı' Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat!

#Sağlık