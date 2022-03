AK Parti'li Çelik: Hiçbir vatandaşımız yalnız bırakılmadı

Haberin Devamı

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Çelik, Ukrayna'dan tahliye edilen vatandaşların otobüsten çekilen görüntüsünü Twitter hesabından paylaşarak, "Türkiye Cumhuriyeti var olsun. Bu gayreti gösteren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Her türlü fitneye ve iftiraya rağmen, hiçbir vatandaşımız yalnız bırakılmadı" ifadelerini kullandı. Çelik ayrıca Kırım Tatarlarıyla da yakından ilgili olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın Ukrayna'ya saldırının başladığı ilk anlarda verdiği talimatlarda Kırım Tatarı kardeşlerimizin güvenliği konusunda yapılacaklar başta gelmektedir. Kırım Tatarları en zor koşullarda her zamanki soylu duruşlarını sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyeti her zaman onların yanındadır" dedi.