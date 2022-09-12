Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti'li Çelik: 15 Temmuz direnişi, tüm darbelere cevap oldu

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Ömer Çelik#12 EYLÜL
AK Partili Çelik: 15 Temmuz direnişi, tüm darbelere cevap oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 12:40

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "12 Eylül’den 15 Temmuz’a tüm ihanet şebekeleri millet iradesi karşısında yenildi. 15 Temmuz direnişi tüm darbelere verilen cevap oldu. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi en yüksek prensiptir. Bu ilkeyi ortadan kaldırmaya kalkanların yaptığı her şart altında ihanettir" dedi.

Haberin Devamı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "12 Eylül'den 15 Temmuz'a tüm ihanet şebekeleri, millet iradesi karşısında yenildi. 15 Temmuz direnişi, tüm darbelere verilen cevap oldu" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümünü hatırlatarak Türk milletinin, darbe ve anti demokratik müdahalelere gereken cevabı 15 Temmuz'da verdiğini kaydetti. AK Parti Sözcüsü Çelik, "Milletimiz egemenliğini hedef alan tüm darbe ve anti demokratik müdahalelere gereken cevabı demokrasiye sahip çıkarak verdi. 12 Eylül'den 15 Temmuz'a tüm ihanet şebekeleri, millet iradesi karşısında yenildi. 15 Temmuz direnişi tüm darbelere verilen cevap oldu" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Ömer Çelik#12 EYLÜL

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles