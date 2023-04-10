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AK Parti'li Canikli'nin acı günü: Ağabeyini son yolculuğuna uğurladı

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#Nurettin Canikli#AK Parti#Muhsin Canikli
AK Partili Caniklinin acı günü: Ağabeyini son yolculuğuna uğurladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 15:58

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin yaşamını yitiren ağabeyi Muhsin Canikli, Samsun'da toprağa verildi. 

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Samsun'da yaşayan ve dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin ağabeyi iş insanı Muhsin Canikli için İlkadım ilçesindeki Büyük Cami'de öğlen cenaze namazı kılındı. Canikli'nin cenazesi daha sonra Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

AK Partili Caniklinin acı günü: Ağabeyini son yolculuğuna uğurladı

Cenazeye Nurettin Canikli'nin yanı sıra AK Parti Samsun milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz ve Fuat Köktaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda kişi katıldı.

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#Nurettin Canikli#AK Parti#Muhsin Canikli

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