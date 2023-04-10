AK Parti'li Canikli'nin acı günü: Ağabeyini son yolculuğuna uğurladı

Haberin Devamı

Samsun'da yaşayan ve dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin ağabeyi iş insanı Muhsin Canikli için İlkadım ilçesindeki Büyük Cami'de öğlen cenaze namazı kılındı. Canikli'nin cenazesi daha sonra Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenazeye Nurettin Canikli'nin yanı sıra AK Parti Samsun milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz ve Fuat Köktaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda kişi katıldı.