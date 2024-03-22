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AK Partili Belediye Başkan Adayı Recep Karataş'a saldırı

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#Erzurum#Horasan#AK Parti
AK Partili Belediye Başkan Adayı Recep Karataşa saldırı
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2024 23:14

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Horasan Belediye Başkan adayı Recep Karataş ve ailesi kimliği henüz belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Olayla ilgili açıklama yapan AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ". Seçim çalışmalarında tüm adaylarımızın itidali olmaya çağırıyor ve sükûnete davet ediyorum” dedi.

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Erzurum’un Horasan İlçe Belediye Başkan Adayı Recep Karataş seçim çalışması kapsamında akşam saatlerinde ailesi ile birlikte kimliği belirsiz kişilerin tekme tokatlı saldırısına uğradı. Olay yerine gelen polis havaya uyarı ateşi açtı, olay yerinden kaçmaya çalışan iki kişi gözaltına aldı. Saldırı ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

AK PARTİ ERZURUM İL BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, “Seçim çalışmaları esnasında, Belediye Başkan Adayımız Sayın Recep Karataş'a, ailesine, teşkilat mensuplarımıza yapılan menfur saldırı girişimini şiddetle kınıyorum. Seçim çalışmalarında tüm adaylarımızın itidali olmaya çağırıyor ve sükûnete davet ediyorum.” dedi.

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#Erzurum#Horasan#AK Parti

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