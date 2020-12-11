AK Partili Arslan’a uyarı cezası

Kurul, dün AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın başkanlığında toplandı. Merkez Yürütme Kurulu kararıyla, bir basın kuruluşuna verdiği röportaj nedeniyle disipline sevk edilen İhsan Arslan’ın dosyası görüşüldü. Arslan’ın partiyi sıkıntıya sokma niyetinde olmadığı kanaatine varıldığı ve uyarma cezası verildiği öğrenildi. Tartışmaların ardından Hürriyet’e konuşan Arslan, “İstemeyerek de olsa yol arkadaşlarımızı incittiysem kendilerinden helallik diliyorum” demişti.