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Haber Giriş: 11.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

AK Partili Arslan’a uyarı cezası

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AK Partili Arslan’a uyarı cezası
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AK Parti 22. ve 23. Dönem milletvekili Mehmet İhsan Arslan’a, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu “uyarı” cezası verdi.

Kurul, dün AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın başkanlığında toplandı. Merkez Yürütme Kurulu kararıyla, bir basın kuruluşuna verdiği röportaj nedeniyle disipline sevk edilen İhsan Arslan’ın dosyası görüşüldü. Arslan’ın partiyi sıkıntıya sokma niyetinde olmadığı kanaatine varıldığı ve uyarma cezası verildiği öğrenildi. Tartışmaların ardından Hürriyet’e konuşan Arslan, “İstemeyerek de olsa yol arkadaşlarımızı incittiysem kendilerinden helallik diliyorum” demişti.

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