Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi... AK Partili Ali İhsan Yavuz: Pusula değişmeyecek

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün düzenlediği basın toplantısında cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurmuştu. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yavuz, açıklamasında şu ifadelerde bulundu:

Biz Muharrem İnce'nin sonuna kadar bu yarışa devam etmesini isterdik. Pusula netleşmiştir. Kesinleşmiştir. Cumhurbaşkanlığı oy pusulasının değişme şansı yok. Peki bu oylar ne olacak; çok açık ve net hüküm olmaması nedeniyle konuyu YSK’ bırakıyorum.