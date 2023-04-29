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AK Partili Abdulhamit Gül: Siyasi partiler kanunu değişecek

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#Abdulhamit Gül#AK Parti#Dicle Canova
AK Partili Abdulhamit Gül: Siyasi partiler kanunu değişecek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 15:34

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili adayı Abdulhamit Gül, CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Gül seçimlere ilişkin gelen soruya "Sandıktan AK Parti'ye güçlü oy çıkacak" dedi. Gül, siyasi partiler kanununun değişeceğini söyledi ve "Meclis onay vermezse parti kapatılamayacak. Her partiye hesabını vatandaş soracak" ifadelerini kullandı.

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Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili adayı Abdulhamit Gül, CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Deprem bölgesindeki son durumu değerlendiren Gül, "Olayın ilk anından itibaren devletimiz tüm unsurlarıyla, kurumlarımızla devlet-millet kaynamasıyla hep yanlarında olduk. Halen de vatandaşımızın yanındayız" dedi. Gül, deprem sonrası kiraların artmasına ilişkin "Artış suistimal ediliyor, yaptırımı olacak" ifadelerini kullandı.

AK Partili Abdulhamit Gül: Siyasi partiler kanunu değişecek

'SANDIKTAN AK PARTİ'YE GÜÇLÜ OY ÇIAKCAK'

Gül, HDP'nin de bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararına ilişkin "Kürt seçmenin iradesi kimsenin ipoteğinde değil" dedi. Gül seçimlere ilişkin gelen soruya "Sandıktan AK Parti'ye güçlü oy çıkacak" yanıtını verdi.

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'SİYASİ PARTİLER KANUNU DEĞİŞECEK'

Gül, siyasi partiler kanununun değişeceğini söyledi ve "Meclis onay vermezse parti kapatılamayacak. Her partiye hesabını vatandaş soracak" dedi.

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#Abdulhamit Gül#AK Parti#Dicle Canova

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