AK Parti'den yeni iddia: 978 at kayıp

Dün bir basın açıklaması yapan Altunay, şu iddialarda bulundu: “Farklı illerden toplam 1341 talep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne ulaştı. Yozgat, Bilecik, Nevşehir, Bilecik, Kayseri gibi illere 102 at amacına uygun şekilde gönderildi. Ancak birden bire İBB Başkanı, İl Tarım Müdürlüğü’ne giderek ‘Artık sevkiyatları biz yapacağız. Şu andan itibaren sevkiyatlar durdurulmuştur, atlar bize aittir’ diye talepte bulundu. Sahiplendirilen 102 attan sonra geriye kalan 1200 atın 120 tanesinin Adalar’daki ahırlarda olduğu gözönüne alınırsa geri kalan 978 atın faili meçhul. Bazı atların telef edildiği, üzerindeki çiplerin sevkiyat öncesi çıkarıldığı, para karşılığı satıldığı yönünde iddialar var. Bugüne kadar toplam kaç tane at, nereye ve kimlere verilmiştir?”

O VETERİNERE SORUŞTURMA

Dörtyol Belediyesi de İBB’nin hibe ettiği 99 atın kaybolmasıyla ilgili Cumhuriyet Savcılığına bildirimde bulunan Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız’a görevi ihmalden idari soruşturma açtı.

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