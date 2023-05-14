AK Parti'den sandıklara itirazla ilgili açıklama geldi: Açık ara öndeyiz

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan, parti genel merkezinde açıklama yaptı. AK Partili Yavuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamalarına cevap verdi.

"SİSTEMİMİZ ÇALIŞIYOR"

Yavuz, Türkiye'nin güzel bir demokrasi sınavı verdiğine işaret ederek, "İnşallah milli irade sandığa yansıdı. Şimdi sandıktan çıkıp sayılması, seçim kurulunda birleştirme tutanaklarına dönüştürülmesi ve ilan edilmesini hep birlikte bekliyoruz. Aslında oylar kullanıldı. Seçim güvenliği anlamında Türkiye'de bir sorun olmadığını hepimiz söylüyoruz. Zira bir kısım hatalar olsa bile, sistemin doğru çalıştığını ve bütün partilerin sandıktan müşahitlerinin, sandık kurulu üyelerinin hatta itiraza yetkili kişilerin olduğunu da söylüyoruz. Şu anda bir panik havası içerisinde gelişi güzel bir şekilde kurumları suçlamanın bir anlamı yok. Madem aylardır sandıkta önlem alıyorsunuz, madem siz sandıkta olup biteni herkesten önce bileceksiniz, o zaman sizin bir öngörünüz olması gerekir; ama kurumları suçlamadan. Bizim de sandıktan aldığımız bilgiler var. Sistemimiz çalışıyor. Dolayısıyla bizim de bir öngörümüz var. Hepsinden öte bizi bağlayacak olan, herkesi bağlayacak olan, ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları ve bu tutanakların ilçe seçim kurullarına yansıması ve birleştirme tutanaklarına dönüşmesiyle birlikte gerçek fotoğrafın ortaya çıkmasıdır" diye konuştu.



'ÇOK FAZLA İTİRAZ YOK'



Yavuz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu sandık sonuçlarının itirazlar nedeniyle sisteme girilmediği iddiasına ilişkin, "İtirazlar çok uzun zaman almaz. Çok fazla da itiraz yok açıkçası. Bundan sonra daha ziyade olacak. Geçersiz oylara ilişkin ve işlemlere ilişkin ilçe seçim kurullarında olacak. Bunun için de bir acelemiz yok. Salı günü saat 15.00'e kadar her parti sandıkta olup bitenle ilgili geçerli geçersiz oylar ve diğer meselelere ilişkin itirazda bulunabilir. Biz şu anda bütün Türkiye'yi tarıyoruz. 'Var mı bir problem' diye bakıyoruz. Salı günü saat 15.00'e kadar itirazlarımızı etmek üzere bir hazırlık yapıyoruz" dedi.

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'AÇIK ARA ÖNDEYİZ'

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde önde olduklarını söyleyen Yavuz "Şu an geldiğimiz noktada hem Meclis tablosunda hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde açık ara önde olduğumuzu ifade etmem mümkün. Çok net ifade edeceğim durum şudur; Meclis tablosunda çok net bir Cumhur İttifakı üstünlüğü görüyoruz. Aynı zamanda cumhurbaşkanlığı seçiminde de açık ara önde olduğumuz çok net bir husustur" ifadelerini kullandı.