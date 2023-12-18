AK Parti’den kürsü eylemi

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Bütçe görüşmelerinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın, CHP sözcülerine yönelik “Şov yapıyorsun. Yalan söylemeyin” itirazlarına CHP’den tepki geldi. Karaca’nın bakanları ve AK Partilileri uyarmasına tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, söz sürelerinde de adil davranılmadığını savundu. Karaca’nın itirazları dikkate almaması üzerine Zengin öncülüğünde AK Parti grubu Genel Kurul’u terk etti. Daha sonra salona giren AK Partililer, Başkanlık Divanı’nın önünde ve kürsüde protesto eylemi yapınca görüşmeye ara verildi. Genel Kurul yeniden açıldığında söz alan Zengin, sataşmalara cevap verdi ve CHP’li Başkanvekili’nin oturumu adil ve tarafsız yönetmediğini söyledi. Karaca ise suçlamaları reddetti.