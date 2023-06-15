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İl sayısı 100 olacak mı? AK Parti'den il olmayı bekleyen ilçeler çalışması

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#AK Parti#İlçe#Devlet Bahçeli
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 12:21

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki konuşmada dile getirdiği 19 yeni il ve 27 yeni ilçe teklifine AK Parti'nin olumlu yaklaştığı öğrenildi. CNN TÜRK Editörü Gülşen Coşkun canlı yayında kulis bilgilerini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin ikili görüşmelerinde bu konuyu gündeme alırlarsa; Cumhur İttifakı’nın bu konuyu masaya yatırabileceği değerlendirmesi yapıldı.

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CNN TÜRK Editörü Gülşen Coşkun, canlı yayında kulis bilgileri aktardı:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyetin 100. yılı olması sebebiyle daha önce de “100 il, bin ilçe” açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklama AK Parti tarafından anlamlı bulunmuştu.

AK Parti de bu açıklama üzerine o tarihlerde bir çalışma gerçekleştirmişti. ‘Yerel Yönetimler Yasası’nı ele alırken, bu konu üzerine de mesai harcanmıştı. Seçim yoğunluğundan dolayı bu konuyla alakalı bir olgunlaşma gerçekleşmemişti.
Türkiye’de il olmak isteyen pek çok ilçe; ilçe olmak isteyen de pek çok belde var. İl ve ilçe olmak isteyen şehirlerdeki bu beklentileri boşa çıkarmamak ve küskünlük oluşturmamak için bu süreç seçim sonrasına bırakılmıştı.

AK Parti MYK’sında da bu konu gündeme gelmişti. Bazı çalışmalar yapılmıştı. Ve bu düzenleme için kriterlerin belirlenmesi hususunda bir çalışma yapılması gündeme gelmişti. Çünkü bu kriterlerin belirlenmesinin siyasiler üzerinde ki baskıyı da azaltacağı düşünülmüştü.

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Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikili görüşmelerinde bu konuyu gündeme alırlarsa; Cumhur İttifakı’nın bu konuyu masaya yatırabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Hatta il ve ilçe olmak isteyen bölgeleri küstürmemek adına sürecin planlamasının mahalli idareler seçimleri sonrasına bırakılması daha uygun olarak konuşuluyor.

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#AK Parti#İlçe#Devlet Bahçeli

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