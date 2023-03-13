AK Parti'den HÜDA PAR'a ziyaret... Numan Kurtulmuş: Önümüzdeki günlerde de görüşmeler olacak

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AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları:

Yeniden güçlü bir Türkiye'yi inşa etmek ideali etrafında buluşmak. Erdoğan'ı yeniden seçmek ve onunla birlikte olan partileri Parlamento'ya taşıyabilmektir. Önümüzdeki günlerde görüşmelerimiz netleşecek. Sizlerle paylaşılacaktır.



Cumhurbaşkanımıza açıkladıkları destekten dolayı teşekkür ediyoruz.

Şimdiye kadar birinci gündemimiz yaraların sarılmasıydı, bundan sonra da birinci gündemimiz yaraların sarılması. Hem Cumhurbaşkanımız ve bizler depremin ilk anından itibaren siyaset konuşmamaya önem gösterdik, yaraların sarılması için çalıştık.

"İTTİFAKLARIN GENİŞLEMESİ İÇİN GÖRÜŞMELER OLACAKTIR"

Bu seçim sürecinin başlamasıyla birlik siyasi partiler gündemlerini yoğunlaştıracaklar, hem de ittifaklar genişlemek için partiler arası görüşmeler olacaktır.

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HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun konuşmasından satır başları:

Ben de huzurlarınıza bizi ziyaret eden AK Parti heyetine teşekkür ediyorum. 2 gün önce basın toplantısında seçimde sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a destek vereceğimizi ilan etmiştik.

"2018'DE DE DESTEKLEMİŞTİK"

2018 seçimlerinde de benzer bir tablo vardı, o zaman da destek vermiştik. 6 Şubat'ta ciddi bir afet yaşadık. 50 bine yakın insanımız can verdi, ciddi yıkımlar var. Zor günlerden geçiyoruz. Bunun dışında çevremizde devam eden çatışmalar var. Suriye'deki çatışma 13. yılına girdi. Bu süreçte önümüzdeki seçimlerin çok ciddi sonuçları olacağı, atılacak adımların çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz ve kamuoyu da bunu takdir ediyor. Ama maalesef geldiğimiz aşamada son birkaç gündür olayın çok farklı mecralarda tartışıldığını görüyoruz. Bir yerde milletin menfaati varsa yeri geldi biz geri adım atarız" demiştik. Sayın Cumhurbaşkanımızla ocak ayında yaptığımız görüşmede ittifaka katılma konusunda teklif almıştık. Araya deprem felaketi girdi. Şimdi görüşmeler yeniden devam etti. Birlikte hareket etme konusunda prensip olarak bir problem yok. Asıllığı ile ilgili bir netleşme yok. Gizli saklı bir durum yok. Bizim önceliğimiz milletimizin selametidir.

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ANLAŞMA SAĞLANDI MI?



Her noktada değil. Ama şu ana kadarki görüşmelerde bir pürüz yok. Devam ediyor. Son noktayı koymuş değiliz.

BİR SONRAKİ GÖRÜŞME



Hafta sonuna doğru AK Parti'yi bir ziyaretimiz olabilir.