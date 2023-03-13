Son dakika: Cumhur İttifakı genişleyecek mi? AK Parti Sözcüsü Çelik: Partilerle görüşmeler gayet iyi geçiyor

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AK Partili Çelik’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Dün Cumhurbaşkanımızın, Bahçeli ile deprem bölgesini yeni bir ziyareti oldu. O ziyaretler çerçevesinde yararların sarılması için sayın Cumhurbaşkanımız gelişmeleri hassasiyetle takip ediyor.

Cumhurbaşkanımız bu mesaisine günün önemli bir kısmını ayırarak devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın büyümesi ile ilgili görüşmeler devam ediyor. BBP zaten Cumhur İttifakı'nın bir parçası, yeniden Cumhurbaşkanımızı destekleyeceklerini açıkladılar.

Cumhur İttifakı olarak vatandaşımızın taleplerini en güçlü şekilde temsil etmek üzere görüşmeler devam ediyor.

HÜDAPAR'IN CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILIMI

HÜDAPAR'ın sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığını destekleyeceklerine yönelik açıklamalarına teşekkür ediyoruz. Yeniden Reraf Partisi bu hafta içerisinde en kısa sürede dönüş yapacaklarını ilettiler. Yeniden Refah Partisi ve ANAP'a dair süreç bu hafta tamamlanacak. İttifak yapıldığı zaman siyasi partiler kendi kurumsal kimliklerini lal edip kurumsal partiye dönüşmüyorlar. Her partinin kendi ilkeleri var. Burada ittifakımızın bir ilkeler açıklaması olacak. "Biz seçime giderken bu ittifakı şu ilkeler temelinde yapıyoruz" şeklinde olacak.

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Bu iddialarda bulunanlara bakıyorsunuz sistematik bir şekilde halen bir terör örgütün katliamları karşısında sessiz kalanlar, Cumhur İttifakını destekleyenlerin bir çelişki var mı yok mu üzerinde gitmeye çalışıyor.

PKK'yı lanetlemeyen, hatta destekleyen bir partinin açıkça Kılıçdaroğlu'na desteği söz konusu. Bu konuya izah getirmeyenler Cumhur İttifakı'nda çelişki var mı yok mu yu sorguluyor.

Partiler kendi amblemleriyle mi girecek, kendi listelerinden mi seçim yaklaştığında konuşulur. Onlarla ilgili bir netlik yok. Birçok alanda görüşme sürüyor. Devletimizin başı olarak Cumhurbaşkanımızın devleti yönetirken ortaya koyduğu ilkeler, bu milli değerler konusunda Cumhurbaşkanımızın da hassasiyetlerini iyi bilirler.

Temel politikalarımız var. Kaıdnların şiddete konusunda güçlü adımlar attık. Bunlar bizim kimliğimizle özdeşmiş şeyler. Deprem bölgesine ilk gelen heyet Azeri kardeşlerimizdi. Onlara buradan bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Bu dünyadan gelen tüm heyetler gibi Azeri heyetinin bir başka önemi var.

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