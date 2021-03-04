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ANKARA
Haber Giriş: 04.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

AK Parti’den HDP kapatılacak mı sorusuna yanıt: ‘Cevabı siyasette değil, hukukta’

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AK Parti’den HDP kapatılacak mı sorusuna yanıt: ‘Cevabı siyasette değil, hukukta’

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, HDP’ye yönelik “kapatma davası” tartışmaları için, “HDP kapatılacak mı? Bunun cevabı siyasette değil hukuktadır. Biz siyasetle ilgiliyiz. Hukuken değerlendirme, bağımsız mahkemelerin konusu” dedi.

Bostancı’nın, açıklamaları şöyle: “HDP için temel sorun, bir ucu demokrasiye diğer ucu ise terör örgütüne uzanan gergin bir ipin üzerinde siyaset yapması. Terör örgütünün karanlık yapısı, ilişkileri ve tahakkümü, HDP siyaseti üzerinde bir vesayet ve demokratik arayışları ve çabaları değersizleştiren bir gölge oluşturuyor. HDP bu ikilemden çıkamadı. Olmamış, bitmemiş süreçleri bütünüyle bitmiş gibi değerlendirmeyi siyaseten doğru bulmam.”

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