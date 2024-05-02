AK Parti’de peyderpey değişim

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan MYK toplantısında kongre sürecinin bir an önce başlatılmasını istedi.

AK Parti Genel Merkezi’nde önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan MYK toplantısı 3 saatten fazla sürdü. 31 Mart seçimlerinin ardından MYK’yı ikinci kez toplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu toplantıda da partinin değişimi ve dönüşümü açısından önemli değerlendirmeler yaptı. Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Türkiye’nin tüm ilçelerinde AK Parti’nin son seçimlerdeki karşılaştırmalı oy oranları ile seçimin kaybedildiği yerlerde neden kaybedildiği, kazanılan yerlerde nasıl kazanıldığı konusunda bir sunum yaptı. AK Parti’nin oy kaybının nedenleri arasında “ekonomi/emeklilerin durumu”, “teşkilatın zayıflığı” ve “yanlış aday tercihi” başlıkları ilk üç sırada yer aldı. Bir önceki seçimlerde Cumhur İttifakı’na oy veren 5 milyon seçmenin 31 Mart’ta sandığa gitmediği, Yeniden Refah Partisi’ne en büyük oy kayışının AK Parti’den değil Saadet Partisi’nden olduğu aktarıldı.

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‘NASIL OLSA KAZANIRIZ’ REHAVETİ

Toplantıda, AK Parti’nin kaybettiği Yozgat, Şanlıurfa, Sivas, Adıyaman gibi illerde 2019’a göre ciddi oy kaybı yaşansa da kazanılan Gaziantep, Kayseri gibi iller özel olarak masaya yatırıldı. Sunumda, teşkilatta “nasıl olsa kazanacağız” algısıyla yaşanan rehavet nedeniyle oy kaybedildiğine de dikkat çekildi.

Edinilen bilgilere göre, sunumun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK üyelerinin değerlendirmesini ve önerilerini dinledi. Erdoğan, genel merkez yönetiminde yapacağı değişiklik için, “Bulanık suda balık avlamak istemiyoruz. Kimseyi kırmadan incitmeden kardeşlik hukukuna riayet ederek değişimi peyderpey yapacağız. Değişim yaparken de cerrah titizliğiyle çalışacağız” dedi. Kongre sürecinin başlatılmasını isteyen Erdoğan’a MYK üyeleri, kongre öncesinde milletvekilleri ve seçimleri kazanan AK Partili belediye başkanlarının katılacağı bir istişare kampının yapılması önerisinde bulundu. Bu öneriye sıcak bakan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da “Doğru olur. Geçen sene yapamadık, geciktik, bunu hemen yapalım” dediği öğrenildi.

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MUHALEFETLE GÖRÜŞMEYE DEVAM

-BUGÜN Özgür Özel ile görüşeceğini de söyleyen Erdoğan, “Özgür Bey randevu istedi, kendisini kabul edeceğiz. Anayasa süreci, önümüzdeki dönem ülkenin ihtiyacı olan yapısal değişim ve dönüşümler, maliye politikaları, tarım, milli eğitim, sağlık gibi başlıklar gündeme gelecektir. Muhalefet ile siyaset alanında görüşmeye devam edeceğiz. Diyalog kapımız herkese açık olacak” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA UYARILARI

-CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın MYK toplantısının ardından yaptığı bazı görüşmelerde son günlerde gündem olan bazı AK Parti milletvekillerinin ıstakoz, pahalı markalı saat gibi dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan, “Milletvekili, konumu itibarıyla halkın her zaman gözünün önündedir. Yediğiyle, içtiğiyle, oturduğuyla, taktığıyla, kılık kıyafetiyle daha dikkatli olması gerekmez mi? Benim bu konuda milletvekillerine ayrıca bir uyarıda mı bulunmam gerekiyor? Bir milletvekiline yediğini, giydiğini paylaşma denilir mi? Bunlar bilinemeyecek, akıl edilemeyecek şeyler değil. Herkes milletvekilliği makamının sorumluluğunun farkında olmalı. Milletvekilleri, kendini bir vatandaş gibi konumlandıramaz. Ben herkes gibi saat takıyorum, herkes gibi yemek yiyorum diyemez” dedi.

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KAMPA GİRECEKLER

-Toplantıda, kamp için tam olarak bir tarih belirlenmese de mayıs sonu ya da haziran başında yapılması değerlendirildi. Kampın, 31 Mart sonuçlarının değerlendirilmesi ve 2028 seçimlerine giderken yeni bir yol haritası belirlenmesi için bir çalıştay havasında gerçekleştirilmesi gündeme geldi. Erdoğan, kampın ardından ise olağan kongre sürecinin büyükşehirlerin ilçelerinden başlatılarak tüm il ve ilçe kongrelerinin yapılması talimatını verdi.

YİK TOPLANDI

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü’nde toplandı. Toplantıda, 6 Şubat depremleri ve sonrasındaki süreç, Türkiye gündemindeki siyasi konular ve ekonomik meseleler, bölgesel ve küresel konular ile ilgili istişarelerde bulunuldu. Yeni Anayasa çalışmaları, iç ve dış gelişmeler konusunda da fikir alışverişi yapılan toplantı yaklaşık 2.5 saat sürdü. (ANKARA)