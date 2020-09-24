Son dakika haberler: AK Parti’de ‘okullar açılsın’ talebi... Erdoğan'dan uyarı: Eften püften adaylar gelmesin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a partisinin MKYK toplantısında üyeler, pandemi ile birlikte esnafın zarar ettiğini örneklerle anlattı.

Kurmaylar, “Sadece üniversite ve üniversite öğrencileri ile geçinen bazı iller var, esnaf sıkıntıda, üniversiteler, yurtlar ve okullar tamamı açılmalı” dediler. Koronavirüste çocukların ‘süper taşıyıcı’ olmadığını gösteren bir çalışma da Erdoğan’a sunuldu. Kurmaylar, çalışmaya göre 10 yaş ve altındaki çocukların da taşıyıcı olmadığını, okulların tamamının açılması ile pandeminin yayılma riskinin anlatıldığı kadar yüksek olmayabileceğini söylediler. MKYK üyeleri, “Pandemi döneminde çocuklarda obezite başlangıcı da arttı. Çocuklar hem psikolojik hem beden olarak da yıpranıyor. Artık tüm sınıflar yüz yüze eğitime başlamalı” önerisini sundu. Erdoğan ise konuyu Sağlık ve Milli Eğitim Bakanı ile konuşacağını söyleyerek, önerileri tek tek not aldı.

‘EFTEN PÜFTEN ADAYLAR’

Devam eden kongre sürecinin de gündeme geldiği toplantıda Erdoğan, artan üye sayısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek uyarıda bulundu. Erdoğan, AK Parti’de ekim ayında başlaması planlanan il kongreleriyle ilgili “Eften püften adaylar gelmesin” uyarısını yaptı.

AÇILIŞTA KONUŞACAK

Meclis’in 1 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı konuşmanın ardından açılacağı bilgisi de verildi. Meclis aç-kapa yaptıktan sonra 6 Ekim’de çalışmaya başlayacak.

BİBER REÇELİ ESPRİSİ

Erdoğan’a biber salçası getiren bir MKYK üyesi ile de esprili bir diyalog yaşandı. Erdoğan, “Size biber reçeli getirdim efendim” diyen kurmayına, “Biberin reçelini ilk kez duydum o nasıl oluyor?” diye sordu. “Efendim Şanlıurfa’da biber salçasına biber reçeli deriz” karşılığı verince, Erdoğan gülerek, “Reçel yiyemiyorum ben” dedi.