AK Parti’de kongreler 13 Ocak’ta başlıyor

13 Ocak Çarşamba günü yeniden kongrelerine başlayacak olan AK Parti’de, Sivas’ın yanı sıra, aynı gün Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgat il kongreleri yapılacak. 18 Ocak’ta Manisa, Aydın, Adıyaman, Mardin, Bitlis, Kilis, Muş, Bingöl ve Elazığ ile 19 Ocak’ta Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük kongreleri gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, günde kimi zaman 9, kimi zaman 4 kongreye video konferans yöntemiyle katılarak konuşma yapacak.

AK Parti’nin il kongreleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta içi gündüz olacak.