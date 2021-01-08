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Gizem KARAKIŞ / ANKARA
Haber Giriş: 08.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

AK Parti’de kongreler 13 Ocak’ta başlıyor

Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
AK Parti’de kongreler 13 Ocak’ta başlıyor
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AK Parti’de 7’nci olağan kongre süreci üçüncü defa başlıyor.

13 Ocak Çarşamba günü yeniden kongrelerine başlayacak olan AK Parti’de, Sivas’ın yanı sıra, aynı gün Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgat il kongreleri yapılacak. 18 Ocak’ta Manisa, Aydın, Adıyaman, Mardin, Bitlis, Kilis, Muş, Bingöl ve Elazığ ile 19 Ocak’ta Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük kongreleri gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, günde kimi zaman 9, kimi zaman 4 kongreye video konferans yöntemiyle katılarak konuşma yapacak.

AK Parti’nin il kongreleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta içi gündüz olacak.

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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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