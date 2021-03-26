AK Parti’de isimlerden çok yapı değişti; artık güç MYK’da

Parti kurmaylarının yaptığı değerlendirmeye göre, partideki MKYK ve MYK’dan oluşan ikili yapının görevleri eskisinden farklı olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yedeklerin de asillerle birlikte çalışacağını söylediği bu 110 kişilik kadro, daha çok tabanla ilişkilerde ön plana çıkacak. Bu kadronun özellikle milletvekili olmayanları, il il dolaşarak tabandaki taleplerin partiye ulaştırılmasını sağlayacak. Bu kadro, oldukça geniş olduğu için günlük siyasi gelişmelerde ve yasal düzenlemelerde etkin olamayacak. Daha çok istişare kurulu, üst kurul gibi çalışacak.

Siyasi kulislerde, isimlerden çok yapısal değişikliğin önemine vurgu yapılıyor. MYK’nın, hem yeni genel başkan yardımcılıkları hem de isimler bazında daha güçlü bir yapıya kavuşturulduğu belirtiliyor. Bu iddiaya göre, milletvekillerinden oluşturulan MYK, TBMM ile genel merkezin bağını sağlayacak. Partinin güçlü ve etkin karar organı MYK olacak. Günlük siyasi gelişmeler burada müzakere edilecek ve karar alınacak.

ERDOĞAN’IN SÖZLERİ

AK Parti kurmayları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kongreden önce yaptığı değerlendirmelerde de bunun ipuçlarını verdiğini belirttiler. Erdoğan kurmaylarıyla yaptığı toplantıda da, “Yeni MKYK üyelerinin büyük bölümü milletvekillerinden olmayacak. Dışarıdan getireceğimiz isimler, Meclis’teki işlerle bölünmeden tabanla çalışacak ve sahada olacak. Yeni MYK milletvekillerinden oluşacak ve Meclis dahil günlük işleyişi bu yeni kadrolar birlikte sürdürecek” demişti. Partide kongredeki değişimle ilgili olarak yapılan değerlendirmeler şöyle:

YENİ YAPI YORUMU

“Geniş MKYK listesi aynı zamanda, ‘kucaklama, kaymayı önleme ve dışarıda bırakmama çabası’ olarak yorumlanabilir. MKYK listesi, kendi arasında organize olabilecek isimlerden oluşmuyor. Çeşitlilik, farklı ekipler ve eğilimler var ve bunları bir arada tutabilecek tek kişi olarak Cumhurbaşkanı görünüyor. MKYK’nın 75’e çıkartılıp 35 kişilik yedek listenin de aktif olacağını söylemek, bu yapıyı bir karar alma mekanizması olmaktan çıkartır. İYİ Parti’den istifa edip AK Parti’ye geçmiş olan Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ile Tamer Akkal’ın MKYK’ya girmesi de İYİ Parti tabanının önemsendiği ve takip edildiği düşüncesini doğuruyor.”

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