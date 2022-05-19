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AK Parti'de görev değişimi

#Cahit Özkan#Yılmaz Tunç#AK Parti
AK Partide görev değişimi

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın, AK Parti MYK'da görevinden affını istediği yerine de Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un getirildi.

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AK Parti Meclis Grubu'nda görev değişimi gerçekleşti. Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın yerine TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi.

Tunç'tan boşalan yere de AK Parti İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Abdullah Güler atandı.

YILMAZ TUNÇ KİMDİR?

Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptı.

AK PARTİ Pendik Kurucu İlçe Başkanı ve Pendik Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı. 23, 24, 25 ve 26. Dönemde Bartın Milletvekili seçildi. AK PARTİ Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Adalet Komisyonu Sözcüsü olarak görev aldı.

Orta düzeyde İngilizce bilen Tunç, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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#Cahit Özkan#Yılmaz Tunç#AK Parti

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