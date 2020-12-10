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Besti KARALAR/ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 10.12.2020 - 14:14 | Son Güncelleme:

AK Parti'de eski milletvekili İhsan Arslan'a uyarı cezası

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AK Parti'de eski milletvekili İhsan Arslan'a uyarı cezası
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AK Parti Merkez Disiplin Kurulu, Diyarbakır eski Milletvekili Mehmet İhsan Arslan'a uyarma cezası verdi.

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın başkanlığında toplandı. Toplantıda Merkez Yürütme Kurulu kararıyla yabancı bir basın kuruluşuna verdiği röportaj nedeniyle disipline sevk edilen 22 ve 23'üncü dönem Diyarbakır milletvekili Mehmet İhsan Arslan'ın dosyası görüşüldü.

Toplantıda Arslan'ın Merkez Disiplin Kurulu'na verdiği yazılı savunması ile röportajında yer alan ifadeleri değerlendirildi. Kurul, partiyi sıkıntıya sokma niyetinde olmadığı kanaatine vardığı Arslan'a uyarma cezası verilmesini kararlaştırdı.

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