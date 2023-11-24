AK Parti’de belediye başkan adaylığı için 6 bin başvuru

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Belediye başkan aday adaylığı için yaklaşık 6 bin kişinin başvuru yaptığı öğrenilirken, AK Parti Genel Merkezi’nde dün temayül komisyon başkanları ve üyelerin katılımıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

ERDOĞAN’A TEMAYÜL RAPORU

İl başkanlıklarında elektronik ortamda yapılacak temayül yoklamasında AK Parti, teşkilatlardan belediye başkan adayı olmak için başvuran adaylardan birini seçmesini isteyecek. Daha sonra yapılan seçimde her ilden 3 isim çıkarılacak. Temayülde öne çıkan isimler, ARGE Başkanlığı’nın isim anketleri ve Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın saha verileriyle kıyaslanacak. Temayül yoklamalarıyla ilgili hazırlanan rapor Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

‘GRİ ALANLAR’DA KARAR LİDERLERİN

AK Parti ile MHP arasındaki yerel seçim işbirliği toplantılarının da tamamlandığı öğrenildi. AK Parti ve MHP heyeti tarafından temel ilkeler tamamlanırken, bazı illerin ‘gri alan’ olarak bırakıldığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, söz konusu gri alanlarla ilgili bir değerlendirme yapacağı, bazı büyükşehirlerde ve illerde hangi partinin aday çıkaracağını belirleyeceği kaydedildi. Ayrıca, yapılan toplantılarda AK Parti ve MHP’nin bazı yerlerde ayrı ayrı aday çıkarabileceği aktarıldı.

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KÜLÜNK İSTANBUL İÇİN ADAY

- AK Parti’de belediye başkan adayı olmak için ismini duyuran ilk isimlerden biri eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk oldu. Külünk kararını sosyal medya hesabından, “İstanbul büyükşehir belediye başkanlığına adayım” diyerek açıkladı. Öte yandan, eski AK Partili milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile bazı üst düzey kamu görevlileri belediye başkanlığı yarışına dahil olmak için adaylık başvurusunda bulundu.