AK Parti YSK Temsilcisi Özer: Yurtdışı oy kullanma yüzde 30’u geçti

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AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yurtdışı oy kullanma %30’u geçti, bir milyonu aşan seçmen oy kullandı. Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg ilave sandık kurulacak” ifadelerine yer verdi.
Seçim Takvimi;— Recep Özel (@recepozel32) May 3, 2023
48. GÜN
4 Mayıs 2023 Perşembe
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📌Propaganda serbestliğinin ve bir kısım seçim yasaklarının başlaması
📌Yurtdışı oy kullanma %30’u geçti,bir milyonu aşan seçmen oy kullandı Almanya,Avusturya,Fransa,Hollanda ve Lüksemburg ilave sandık kurulacak🇹🇷 pic.twitter.com/pmS1UDid40