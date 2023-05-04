AK Parti YSK Temsilcisi Özer: Yurtdışı oy kullanma yüzde 30’u geçti

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AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yurtdışı oy kullanma %30’u geçti, bir milyonu aşan seçmen oy kullandı. Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg ilave sandık kurulacak” ifadelerine yer verdi.