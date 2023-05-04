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AK Parti YSK Temsilcisi Özer: Yurtdışı oy kullanma yüzde 30’u geçti

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#AK Parti#YSK#Recep Özel
AK Parti YSK Temsilcisi Özer: Yurtdışı oy kullanma yüzde 30’u geçti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 03:00

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, “Yurtdışı oy kullanma yüzde 30’u geçti, bir milyonu aşan seçmen oy kullandı” dedi.

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AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yurtdışı oy kullanma %30’u geçti, bir milyonu aşan seçmen oy kullandı. Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg ilave sandık kurulacak” ifadelerine yer verdi.

 

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#AK Parti#YSK#Recep Özel

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