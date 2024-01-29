AK Parti yeni kongre merkezini tanıttı

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Yapılan yeni binanın 'Türkiye Yüzyılı'na yakışan eser bırakma' anlayışının örneği olduğuna dikkati çekilen tanıtımda, "AK Parti Kongre Merkezi binası, mimari tasarım anlamında geleneksel değerlerin orijinal ve modern yorumlanmasıyla, yerli malzemelerin gelişmiş teknoloji kullanılarak işlenmesiyle inşa edilmiştir ve AK Parti Genel Merkezi ile ilişkili şekilde konumlandırılmıştır. Binanın bulunduğu çevre ile uyumu ilk etapta dikkat çekerken, sade cepheleri, geometrik formu, kemerli girişleri, ziyaretçilerde geçmişle günümüz arasında bağ kuran bir etki uyandıracaktır. Kongre salonunu akustik açıdan verimli hale getirmek ve mekânın kullanıcılarla etkileşimini artırmak için üç boyutlu doğal ahşap paneller kullanılmıştır. Yapıda detaylara gösterilen titizlik, genel mimari kompozisyon, biçim ve işlevin dikkatli bir şekilde ele alınmasını yansıtmaktadır. Yerel taşlar kullanılarak verilmeye çalışılan doğal vurgunun peyzajda da kendini hissettirdiği yapı, Türkiye Yüzyılı'na yakışan eser bırakma anlayışımızın bir örneğidir" denildi.