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AK Parti ve MHP, Kilis'te birer milletvekilli çıkardı

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#Kilis#AK Parti#MHP
AK Parti ve MHP, Kiliste birer milletvekilli çıkardı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2023 12:46

Kilis'te 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre AK Parti ve MHP birer milletvekilliği kazandı.

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96 bin 925 seçmene sahip Kilis'te vatandaşlar, 398 sandıkta oy kullandı. İl seçim kurulundan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre 86 bin 337 seçmenin oy kullandığı kentte 84 bin 73 oy geçerli sayıldı. Yapılan sayımda oyların 33 bin 191’in alan AK Parti ile 22 bin 931’ini alan MHP, birer milletvekili çıkardı. Mevcut milletvekili olan AK Parti adayı Ahmet Salih Dal (52) ile MHP İl Başkanlığı görevinden istifa ederek aday olan Mustafa Demir (53) TBMM’ye girmeye hak kazandı.

2018 yılında yapılan seçimlerde Kilis'in 2 milletvekilliğini de AK Parti'li adaylar kazanmıştı

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#Kilis#AK Parti#MHP

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