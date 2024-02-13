×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti ve BBP heyetleri bir araya geldi... Meclis üyelikleri üzerine çalışmalar yapıldı

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#BBP#Seçim
AK Parti ve BBP heyetleri bir araya geldi... Meclis üyelikleri üzerine çalışmalar yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2024 22:43

AK Parti ve Büyük Birlik Partisi (BBP) heyetleri, AK Parti Genel Merkezinde bir araya geldi. Görüşmede, büyükşehirlerin ilçelerindeki belediye meclis üyelikleri üzerine çalışmalar yapıldı.

Haberin Devamı

Görüşmede; BBP heyetinde Genel Sekreteri Ahmet Yelis, Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir ile Alaattin Çakır, AK Parti heyetinde ise Efkan Ala, Ali İhsan Yavuz ve Yusuf Yılmaz Ziya yer aldı.

Görüşmede, büyükşehirlerin ilçelerindeki belediye meclis üyelikleri üzerine çalışmalar yapıldığı öğrenildi. Meclis üyelerinin büyükşehirlerde ve ilçelerdeki durumu müzakere edildi. Ayrıca, ilçeler konusunda da karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. 

Heyetlerin bu hafta içinde bir kez daha bir araya gelecekleri öğrenildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#AK Parti#BBP#Seçim

BAKMADAN GEÇME!