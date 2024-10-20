AK Parti tüzüğü güncelleniyor

Haberin Devamı

NİSAN ayında 8. Olağan Kongre’sine gitme hazırlığında olan AK Parti’de ilçe kongreleri devam ediyor. Bu süreci 90 gün olarak planlayan AK Parti, 28 Aralık’ta da il kongrelerini başlatmayı hedefliyor. Böylece bu takvim çerçevesinde en geç mart ayı sonuna kadar 8. Büyük Olağan Kongre’ye hazırlık çalışmaları tamamlanmış olacak. Partide, il ve ilçe kongrelerinde, daha önce genel seçimler ve yerel seçimlerin ardından yapılan değişiklikler nedeniyle çok büyük değişiklikler yapılması beklenmiyor. Ayrıca, kongreler öncesi yapılan toplantılarda delegelere, ilçe yönetimlerinde kimleri görmek istediklerine ilişkin form doldurtuluyor.

KOMİSYON KURULACAK

Bunların yanı sıra partideki kongre hazırlıkları da sürüyor. Önümüzdeki günlerde kurulacak olan Tüzük Komisyonu, Büyük Kongre öncesinde ihtiyaç duyulan tüzük değişikliklerini karara bağlayacak. AK Parti kurmayları, yapılan çalışma sonucunda özellikle kurucu değerler konusunda bazı değişikliklerin yapılabileceğini, değişimin yanı sıra kongrenin bir tüzük kurultayına dönüşebileceğini ifade etti. Kurmaylar, “Bizim tüzükte yapacağımız değişikliklerin yanı sıra kendi içimizde de bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. Özellikle artık siyasetten çekilmiş, ancak hâlâ partiyle bağı devam eden ve zaman zaman ortaya çıkan bu isimlerin artık olmaması gerekiyor. Yani bizim söylem birliği oluşturmamıza ihtiyacımız da var” değerlendirmesini yapıyor.