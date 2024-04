AK Parti teşkilatları bayramlaştı

Haberin Devamı

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine, Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve çok sayıda partili katıldı. Partililer kolonya ve şeker ikram ederek birbirlerinin bayramını kutladı. Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, mazlum milletlerin umudu olma amaçları doğrultusunda gayret ve heyecanla çalışacaklarını belirterek, "3 Kasım 2002'den bu tarafa önümüze 18 sandık geldi. Her sandık sonucundan sonra değerli Cumhurbaşkanımız gelenek haline gelmiş balkon konuşmasını yaptı. Her balkon konuşması, demokrasinin nasıl demokrasi olduğunun yolunu gösterdiği için altına imza atılan konuşmalardı. 18 sandığın 17'sinde birinci çıkmayı başarmış, milletin gönlünü fethetmiş, onlarla beraber yürümekle gurur duyan bir teşkilatın lideri olarak hepimize seslenmiştir. 18'inci sandık geldiğinde istediğimiz sonucu elde edemedik. O sonuçlar üzerinde Cumhurbaşkanımızın 18'inci balkon konuşmasında ifade ettiği gibi milletimiz bize bir mesaj vermiştir. O mesajı anlama ve o mesajın doğrultusunda bundan sonraki hareketlerimize o mesaj doğrultusunda hareket edeceğimizi, o mesajı aldığımızı ifade ediyorum" diye konuştu.

'İFTİRA KAMPANYASI İLE KARŞI KARŞIYA KALDIK'

Filistin'de yaşanan insani durum nedeniyle buruk bir bayram yaşadıklarını söyleyen Elitaş, "3 aydan fazla bir zamandır, Filistin'de katil İsrail devletinin yönetiminin icrası altında bir soykırım durumuyla karşı karşıyayız. 34 bine yakın insan hayatını kaybetti. 100 bin civarında insan ise yaralıdır. Maalesef 'Medeniyet dediğin tek dişi kalkmış canavar' sözündeki gibi dünyanın gelişmiş ülkeleri bu soykırıma göz yumuyorlar, onlara destek oluyorlar. Dünyada masum milletlerin bulunduğu yerlerde, gelişmiş ülkelerin bulunduğu coğrafyada halkla konuştuğumuz zaman, 'Gazze'deki soykırıma karşı, orada yapılan zulme karşı kimden en önce mücadele ediyor? Kimden büyük tepki gösteriyor' derseniz dünyanın her yerinde bu sorunun cevabı, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Maalesef üzülerek ifade ediyorum ki, özellikle bu konuda yıl içerisinde ve seçim sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı, AK Parti'ye karşı, icraatlarımıza karşı bir iftira kampanyasıyla karşı karşıya kaldık. Cumhurbaşkanımızın ne kadar samimi olduğunu, Gazze konusunda, masumlara yapılan zulümler karşısında ne kadar hassas davrandığını tüm dünya biliyor da maalesef 'içimizdeki İrlandalılar' bunu bir seçim propagandası yaparak Sayın Cumhurbaşkanımız ve iktidarımıza, bizlere karşı haksız bir davranış içerisindedir" ifadelerini kullandı.

'UMUT OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Ramazan Bayramı'na hüzünlü ve buruk girildiğini kaydederek, "7 Ekim'den itibaren Gazze'de yaşanan büyük bir soykırıma ve vahşete maalesef şahitlik ediyoruz. Gazze meselesinde uluslararası platformda en gür sesle sahip çıkan, en yüksek buradaki vahşetin, soykırımın önlenmesi, durdurulması noktasında, insani yardımların ulaşması noktasında en güçlü çıkışı bu zamana kadar gösterdik. Bundan sonra da Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem Gazze davamızda Filistinli kardeşlerimize hem bütün mazlum coğrafyalarda zulme uğrayan bütün kardeşlerimize umut olmaya devam edeceğiz. Tarih buna şahitlik edecek, milletimizin her bir ferdinin vicdanı buna şahitlik edecek. AK Parti biliyorsunuz, 2002 yılından itibaren girmiş olduğu her seçimde, her kritik eşikte, her kritik dönemeçte milletle hemhal olmuş, milletle bağını koparmamış bir siyasi hareket olarak her zaman milletimizin teveccühünü gördü. Bizler demokratik kültürü içselleştirmiş bir siyasi hareket olarak, millet iradesini baş tacı etmiş bir siyasi hareket olarak, 31 Mart seçimlerinde de milletin iradesinin tecelli etmesi, sandığa yansıyış şeklini, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ilk andan itibaren ifade ettiği gibi baş tacı ettik" dedi.