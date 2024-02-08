AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: 31 Mart'ta Edirne'de bir tarih yazacağız

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AK Parti Edirne İl Başkanlığı'nca düzenlenen belediye başkan aday tanıtım toplantısı, kentteki bir davet bahçesinde yapıldı. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir'in yanı sıra, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcıları Orhan Yeğin, Abdullah Ağralı, Metin Bulut, MKYK Üyesi Ensar Topçu, AK Parti Edirne Koordinatörü ve İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Başkanvekili Aydoğan Akıncı, MHP İl Başkanı Emre Tokluoğlu ile önceki dönem il başkanları ve milletvekilleri katıldı.

'GÖNLÜMÜZDEN GEÇEN EDİRNE'YE DAHA FAZLA HİZMET ETMEK'

Toplantıda konuşan Kandemir, Edirne'nin Cumhur İttifakı için çok önemli bir şehir olduğunu söyledi. Kandemir, "Yüzyıllarca dünyaya adalet dağıtmış, insanı merkez alarak nasıl siyaset yapılır öğretmiş, göstermiş bir medeniyetin çocuklarıyız. Öyle bir medeniyete başkentlik yapmış, sokaklarında dolaşırken başınızı kaldırdığınızda ruhunu hissettiren bir şehir bizim için Edirne. Bir serhat şehri değil; sadece insanıyla, dokusuyla, o medeniyetin anlayışını, kuşatıcılığını, birlikte yaşama kültürünü, kimseyi öteki kılmayan algısını ve anlayışını yaşatan bir şehir. Onun için bu şehre bir başka sevdalıyız. Onun için Edirne'de gönlümüzden geçen, arzu ettiğimiz şey daha fazla hizmet etmek, heyecanla koşmak. Fırsat verirse hemşerilerimiz işte bu ülkeye, vatana, bayrağa bağlı siyaset anlayışını, Edirne'nin sokaklarında da hizmete dönüştürmek istiyoruz" dedi.

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'BİZDE MEVKİLER VE MAKAMLAR HİZMET ETMEK İÇİN VAR'

Edirne'ye hizmet etmek istediklerini dile getiren Kandemir, "İlhamını aldığımız değerlerimiz, bizi bu coğrafyaya bağlıyor, o gönül bağını bir hizmet borcuyla ödemek için gece gündüz koşturuyoruz. Teşkilatlarımızda görev yapmış, daha önce bu bayrağı dalgalandırmış il başkanlarım, teşkilat mensuplarım, milletvekillerimiz var aramızda. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Niçin bugün halen bu mücadeleye devam ediyorlar? İşte özetimiz bu. Cumhur İttifakı anlayışı da bu. Çünkü bizde mevkiler, makamlar hizmet etmek için var. Çünkü bizde koltuklar birbirlerine ikram etmek için, bu zillet ittifakının yaptığı gibi 'ne olurum' kaygısıyla mücadele edenlere oraları vermek için değil; hizmet etmek için var. Bu şehre hizmet etmek istiyoruz" diye konuştu.

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'MİLLETİN MAKAMLARINI PEŞKEŞ ÇEKİYORLARDI'

Kandemir, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel seçimler öncesi Millet İttifakı ortaklığına dikkat çekerek, "14 Mayıs öncesini hatırlayın. Birbirlerine adeta bu milletin makamlarını peşkeş çekiyorlardı. Birileri Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı, birileri başka bir şey olacaktı. Siz hiç bizim Cumhur İttifakı'mızda böyle bir şey duydunuz mu? Çünkü mesele, hizmet etmek meselesi. Mesele Türkiye olunca bizim gözümüz hiçbir şey görmez. Gerek Milliyetçi Hareket Partisi gerek AK Parti kadrolarında gönlü bu memleketle bağlı şu güzel teşkilatlar, 'ne olacağım' kaygısına düşmeden 'memlekete nasıl hizmet edeceğim?' motivasyonuyla gecesini gündüzüne katar. Şimdi Edirne'de bu tarihin en güzel şehirlerinden bir tanesinde, istiyoruz ki gerek merkezde belediye başkan adayımız Belgin hanımla gerek ilçelerde az sonra takdim edeceğimiz arkadaşlarımızla gece gündüz çalışalım, bu şehre hak ettikleri hizmetleri getirelim" dedi.

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'SIKINTILARI GÖRDÜĞÜMÜZDE GÖĞÜSLÜYORUZ'

CHP'li belediyelerin yaşadıkları sorunlarda da yardım ettiklerini anlatan Kandemir, "Gelmişiz 2024'e hala bu şehirde su sorunu çözülememişse, bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bizim yüreğimiz daralıyor. Bazı şehirlerde bunu yaşıyoruz. Maalesef bu CHP belediyesinin elindeki bazı şehirlerde vatandaşımız dara düşünce, yetki bizde olsun olmasın önemli değil; hizmet götürmemiz lazım. Metroları üzerimize düşüyor, yapıyoruz. Merkezi iktidar olarak sıkıntıları gördüğümüzde göğüslüyor, mücadele ediyoruz. Onun için istiyoruz ki 2024'te şehrimizi gerçek belediyecilikle buluşturalım. İstiyoruz ki kadın kolları, gençlik kolları ve ana kademe el ele verip, derdimizi iyi anlatalım. Hizmet etmeye talibiz, varsa sorun onu çözmeye talibiz. Cumhur İttifakı olarak bize oy versin, vermesin herkesin gönlüne, duasına talibiz. İnanıyorum ki benim 5 sene çok yakın çalıştığım, duruşunu, tavrını, tarzını, kuşatıcılığını, şehrine olan sevdasına yakinen şahitlik ettiğim Belgin hanımla 31 Mart'ta Edirne'de bir tarih yazacağız" dedi.

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'EDİRNE'Yİ KADIN ELİYLE GÜZELLEŞTİRME ZAMANI'

AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba da Edirne'yi kadın eliyle güzelleştirmek istediğini söyledi. İba, "Edirne'mizde her bir esnafımızla, her bir vatandaşımızla, hemşerimizle, kadınımızla, gencimizle çok uzun sohbet etme imkanları bulduk. Sorunlarını dinledik, beklentilerini aldık. Şimdi bu sorunları, beklentileri, bilgi ve tecrübeyi; hizmete dökme zamanı, şimdi Edirne'yi kadın eliyle güzelleştirme zamanı. Şimdi Edirne'nin sesine ses, sözüne söz olma zamanı, şimdi hep birlikte kenetlenerek, Edirne'nin kaybolan yıllarını geri getirme zamanı. Gençliğimize, heyecanımıza, tecrübemize, çalışkanlığımıza en önemlisi, yanımızdaki kıymetli teşkilatımıza sonsuz güveniyoruz, sonsuz inanıyoruz" diye konuştu.

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Konuşmaların ardından Erkan Kandemir, Edirne merkez, ilçe ve beldelerde belediye başkan adaylarını açıklayıp, tek tek sahneye çağırdı.

AK Parti'nin 7 ilçe ve 7 beldesi için belediye başkan adayları şu isimlerden oluştu:

-Enez Belediye Başkan adayı Abdullah Bostancı,

-Havsa Belediye Başkan adayı Aydın Balkan,

-Lalapaşa Belediye Başkan adayı İsmail Arslan,

-İpsala Belediye Başkan adayı Mehmet Kerman,

-Keşan Belediye Başkan adayı Mustafa Helvacıoğlu,

-Uzunköprü Belediye Başkan adayı Mustafa Ravalı,

-Meriç Belediye Başkan adayı Yunus Atay,

-Meriç Küplü Belde Belediye Başkan adayı Ahmet Dalga,

-İpsala Esetçe Belde Belediye Başkan adayı Cemal Deniz,

-Keşan Beğendik Belde Belediye Başkan adayı Ferat Gülver,

-Meriç Subaşı Belde Belediye Başkan adayı Göksel Tüfekçi,

-Keşan Yenimuhacir Belde Belediye Başkan adayı Mustafa Türker,

-Uzunköprü Kırcasalih Belde Belediye Başkan adayı Samet Ertaş,

-İpsala Yenikarpuzlu Belde Belediye Başkan adayı Ufuk Atalay (DHA)