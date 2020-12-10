MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel koronavirüse yakalandı
GeriGündem AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel koronavirüse yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 10.12.2020 - 21:03 | Son Güncelleme:

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel koronavirüse yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel koronavirüse yakalandı
Abone Olgoogle-news

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Dün vücut kırgınlığı şikayetim nedeniyle yaptırdığım Covid-19 test sonucum maalesef pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyesi üzerine izolasyon ve tedavi sürecim evde devam etmektedir. Genel sağlık durumum iyidir. Bu zorlu süreçte görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, herkesin temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak bu hastalığa karşı önlem almasını ve Rabbimden de tüm hastalarımıza acil şifalar vermesini diliyorum."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle