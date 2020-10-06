MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAK Parti TBMM Grup Toplantısı ertelendi
GeriGündem AK Parti TBMM Grup Toplantısı ertelendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 06.10.2020 - 12:16 | Son Güncelleme:

AK Parti TBMM Grup Toplantısı ertelendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AK Parti TBMM Grup Toplantısı ertelendi
Abone Olgoogle-news

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın bu hafta yapılmayacağı, 14 Ekim Çarşamba gününe ertelendiği bildirildi.

AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Mecliste haftalık düzenlenen Grup Toplantısı, bu hafta yapılmayacak.

Yalnızca milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilecek grup toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki değişiklik nedeniyle 14 Ekim Çarşamba gününe ertelendi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle