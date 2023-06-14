AK Parti TBMM Başkanlık Divan Üyelerini belirledi

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CNN TÜRK Muhabiri Duygu Ayazoğlu, konuya ilişkin gelişmeleri aktardı:

Saat 11:00'de AK Parti kapalı grup toplantısı başladı, ardından da AK Parti Meclis Başkan divan üyeleri belirlendi. Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ oldu. İdari amirler ise İbrahim Eyüpoğlu, Alpay Özalan ve Hasan Turan oldu. Gözler bir yandan da komisyon başkanlarının kim olacağında. Olması beklenen isimler belirlendi. Bir önceki dönemdeki üç bakan komisyon başkanı olarak listede yer almadı. Yer almayanlar bir önceki Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Spor Bakanı Kasapoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Bu isimler komisyon başkanlığı görevini almayacak.

BİR ÖNCEKİ DÖNEMDE GÖREV ALAN BAKANLAR KOMİSYON BAŞKANI OLARAK BELİRLENDİ

Bunun yanı sıra bir önceki dönemde kabinede yer alan bakanlar komisyon başkanı olarak belirlenen isimler oldu. Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, Ulaştırma Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum, Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karanlık, Dijital Mecra Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Güvenlik İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysel Tipioğlu, İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan Atabek, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş olarak belirlendi. Sağlık, Aile, Çalışma Komisyonu Başkanı da Vedat Bilgin olarak belirlendi. Sanayi Komisyonu Başkanı da Mustafa Varank belirlendi.

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Bugün Genel Kurul'da bu isimler okunacak. Akşam 17.00-18.00'de de bu belirlenen isimlerin komisyon içerisinde usulen seçim işlemlerini gerçekleştirecek