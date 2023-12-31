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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yeni yıl mesajı

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#AK Parti#Ömer Çelik#Yeni Yıl
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten yeni yıl mesajı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2023 14:54

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı yayımladı. Çelik, "Milletimiz ve insanlık için umut dolu bir yıl diliyoruz. Türkiye Yüzyılı’nı selamlamaya devam ediyoruz" dedi.

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Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Yeni bir yıla girerken umut dolu günler dilemek gerekir... Kuşkusuz, aklımız ve kalbimiz, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızda, şehit ailelerimiz ve gazilerimizde, Gazze’deki kardeşlerimizde... Sorumluluğumuzun farkındayız. Daha çok çalışacağız. Daha güzel günler ve barış dolu bir dünya hedefiyle ülkemiz ve insanlık için daha çok koşacağız. Milletimiz ve insanlık için umut dolu bir yıl diliyoruz. Türkiye Yüzyılı’nı selamlamaya devam ediyoruz… 

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#AK Parti#Ömer Çelik#Yeni Yıl

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