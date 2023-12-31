AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yeni yıl mesajı

Haberin Devamı

Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Yeni bir yıla girerken umut dolu günler dilemek gerekir... Kuşkusuz, aklımız ve kalbimiz, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızda, şehit ailelerimiz ve gazilerimizde, Gazze’deki kardeşlerimizde... Sorumluluğumuzun farkındayız. Daha çok çalışacağız. Daha güzel günler ve barış dolu bir dünya hedefiyle ülkemiz ve insanlık için daha çok koşacağız. Milletimiz ve insanlık için umut dolu bir yıl diliyoruz. Türkiye Yüzyılı’nı selamlamaya devam ediyoruz…