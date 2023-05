AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: YSK verileri açıkladıktan sonra mahcup olacaklar

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu sandıklara sahip çıkma konusunda irade koyan vatandaşlarımıza, her kesimden bu iradeyi gösterenler her görüşten her kesimden vatandaşlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Siyaset toplum ve millet için yapılır. Hangi siyasi görüşten olursa olsun en büyük kazanımlarımızdan bir tanesidir. Seçim boyunca ufak tefek olaylar oldu ama bugün en önemli gündü. Allah'a şükür tek bir olay olmadı. Emniyet güçlerine teşekkür ediyoruz. YSK üyeleri titiz bir şekilde işlerini yapıyorlar. Verilerin doğru anlaşılması için gayret eden gazetecilere, yorumculara teşekkür ediyoruz. Bir önceki toplantıda ifade etmiştim, İmamoğlu ve Yavaş konuşmalarına başlarken 13. Cumhurbaşkanı adına konuşuyoruz dediler. Bu sürçülisan mıydı hayır. Bu cümleyi 5-6 kere kurdular. Bu cümle bir sürçülisan mıydı? Hayır kasıtlı yapıldığı belliydi. Seçimin sonucuna dair kendilerinde argüman ürettiler. Siyaset adabı icabı henüz oylar sayılıyorken milli iradeye saygı, bütün siyasi iradecilere saygı çerçevesinde bu ifadeden dolayı, 2. Basın toplantılarında özür dilemeleri gerekirdi. Bunu yapmadılar. Türk siyasi tarihine çok yanlış bir şekilde geçmiştir. Tabloya baktığınızda cumhurbaşkanımızın açık ara önde olduğunu görüyorsunuz. Buan rağmen biz seçim sonucu şudur diye açıklama yapmıyoruz çünkü milli iradeye saygılıyız. Her zaman söylediğimiz şudur; sürece saygı gösteren sonuca da saygı gösterir. Şöyle argüman geliştiriyorlar. 13 Cumhurbaşkanı adına konuşuyoruz. Bu sonucu berrak bir şekilde ortaya çıkarak sürece saygısızlıktır. Onlara göre AA'nın verileri yanlış. Bunu bir siyasetçi çıkıp söyleyebilir. Takdir hakkıdır. Devlet kurumlarıyla siyasi polemik haline getirmesinin altını çiziyoruz. Arkasından tutup sadece kendilerine ait verilerin kabul edilmesini ifade ederek. Elinizdeki veriler tam mı değil. Islak imzalar var, İstanbul, Ankara'dan gelecek oylar var. Ortaya böyle bir sonuç çıkıyor. Bizde bunu ilan ediyoruz dedikleri zaman bütün demokratik çalışmalara saygısızlıktır. Siyasetin korunması ve geliştirilmesine yönelik tüm çalışmalara da bu sabotajdır. Önceden yayınladıkları anketlerle kendilerine böyle çok yüksek puanlarla zafer ilan ettiler. Peki veriler ne gösteriyor. Cumhurbaşkanımız ezici bir şekilde önde. Biz bu durumdayken çıkıp da seçim sonucu şudur demiyoruz. Çünkü sandıkların hepsi açılmamış. Onların iradesini yok sayacak bir yaklaşım içerisine girmedik. Burada yapmak istenen şu; Bir yenilgiye gerekçe hazırlıyorlar. Kendi verilerine göre ilan ediyorlar. YSK verileri açıkladıktan sonra mahcup olacaklar. Buna strateji üretiyorlar. Biz siyasetçilerin varlık sebebi vatandaşımızımdır. Onların taleplerini siyasi temsile çevirmektir. Bu süre boyunca da bunu yaptık zaten. Bugün son sözü vatandaş söyledi. Biz bu vesayet biçimleriyle mücadele etmekle deneyimli bir siyasi kadroyuz. Bütün vatandaşlarımızın moralleri düzgün olsun. Sandık siyasetin namusudur. Sonuç tecelli edecek. Biz de saygıyla karşılayacağız. Her şey yolunda gidiyor. YSK işin başındadır. Bütün siyasi partilerin temsilcileri sandık başındadır. Bütün Türkiye demokrasiye sahip çıkmaktadır. Bununla gurur duymalıyız.