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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'ya tepki: Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar yok hükmündedir

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#AK PARTİ#İSRAİL#GAZZE
AK Parti Sözcüsü Çelikten Netanyahuya tepki: Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar yok hükmündedir
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2024 12:22

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Masum insanların hayatını topluca hedef alan Netanyahu yönetiminin ve katliam şebekesinin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar yok hükmündedir. Katillerin hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz.' dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şu şekilde:

Türkiye, Ortadoğu’da adil ve kalıcı barıştan yanadır; iki devletli çözümü ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devletini desteklemektedir.

İsrail'de iktidarda olan mevcut Netanyahu hükümeti ise en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan ve Filistinlilere yönelik vahşi saldırganlığı dolayısıyla “soykırım” suçlamalarına muhatap olmuş bir yönetimdir.

Masum insanların hayatını topluca hedef alan Netanyahu yönetiminin ve katliam şebekesinin, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar yok hükmündedir.

Küresel vicdan, Netanyahu yönetiminin bölge ve dünya barışı için oluşturduğu tehditi lanetlemektedir.

İsrail’in insanlığa karşı işlediği suçları her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Katillerin hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz…

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#AK PARTİ#İSRAİL#GAZZE

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