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AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu katliam siyasetinin takipçisidir

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#AK PARTİ#GAZZE#İSRAİL
AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu katliam siyasetinin takipçisidir
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2023 13:32

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterirken, 'Eli kanlı İsrail Yönetiminin Başbakanı Netanyahu’nun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hezeyanları, bir gün mutlaka hesap verecekleri suçlarını örtbas etme çabasıdır. Netanyahu ve benzerleri ise katliam siyasetinin takipçileridir.' dedi.

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AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklaması şöyle:

İsrail yönetimi, binlerce sivil kadın ve çocuğu katlederek; camileri, kiliseleri ve hastaneleri yıkarak insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen suçlara bulaşmıştır.

Eli kanlı İsrail Yönetiminin Başbakanı Netanyahu’nun ve Bakan Eli Cohen’in, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hezeyanları, bir gün mutlaka hesap verecekleri suçlarını örtbas etme çabasıdır.

Cumhurbaşkanımız insanlık onurunu ayakta tutan ve insani değerleri kararlılıkla savunan bir siyaset izlemektedir. Netanyahu ve benzerleri ise katliam siyasetinin takipçileridir.

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#AK PARTİ#GAZZE#İSRAİL

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