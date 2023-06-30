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AK Parti Sözcüsü Çelik: Ayasofya Camii milletimizin kalbidir

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#Ömer Çelik#Ayasofya Camii#AK Parti
AK Parti Sözcüsü Çelik: Ayasofya Camii milletimizin kalbidir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 23:30

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Ayasofya Camii milletimizin kalbidir. Ona yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır” dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ayasofya Camii milletimizin kalbidir. Ebediyyen ezanlarıyla vatanımızın mührü olmaya devam edecektir. Ona yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır. Muhafızı ay yıldızlı şanlı bayrağımızdır… Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi: 'Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağı neyse, başkenti neyse, ezanı neyse, dili neyse, sınırları neyse, 81 vilayeti neyse, Ayasofya’nın vakfiyesine uygun şekilde camiye dönüştürülmesi hakkı da odur.' Bu iradeye karşı yabancı odaklardan gelen her yaklaşım kendisine asla yer bulamayacaktır.” ifadelerine yer verdi.

 

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#Ömer Çelik#Ayasofya Camii#AK Parti

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