AK Parti Sözcüsü Çelik: Ayasofya Camii milletimizin kalbidir

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ayasofya Camii milletimizin kalbidir. Ebediyyen ezanlarıyla vatanımızın mührü olmaya devam edecektir. Ona yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır. Muhafızı ay yıldızlı şanlı bayrağımızdır… Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi: 'Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağı neyse, başkenti neyse, ezanı neyse, dili neyse, sınırları neyse, 81 vilayeti neyse, Ayasofya’nın vakfiyesine uygun şekilde camiye dönüştürülmesi hakkı da odur.' Bu iradeye karşı yabancı odaklardan gelen her yaklaşım kendisine asla yer bulamayacaktır.” ifadelerine yer verdi.