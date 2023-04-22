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AK Parti saldırganı tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#AK Parti#Erdem Kaya
AK Parti saldırganı tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 07:00

Adana’da AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı’na pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra yakalanıp gözaltına alınan Erdem Kaya (24), çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

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Önceki gün, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’ndeki AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı’nın bulunduğu binaya Erdem Kaya, pompalı tüfekle 12 el ateş açtı. Başkanlığın camları ve tavanında saçma delikleri oluştu. Kısa sürede olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis aracına bindirildiği sırada şüphelinin, saldırıyı neden yaptığına yönelik soruya, “Atatürk için yaptım. CHP’nin binasına sıktılar. Bilirler kimin sıktığını. Cesur olun, cesur. Türkiye cesur olsun” yanıtını verdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Erdem Kaya, mahkemece tutuklandı.

AK PARTİ SEÇİM BÜROSU ÖNÜNDE SİLAH SESLERİ

Öte yandan AK Parti’nin İstanbul Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi, Yenibosna Kocasinan Yolu Caddesi’nde bulunan Seçim İrtibat Bürosu’nun önünden motosikletle geçen iki kişiden biri havaya ateş etti. İlk belirlemelere göre binada herhangi bir isabet olmazken polis, havaya ateş eden şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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#Adana#AK Parti#Erdem Kaya

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