AK Parti Rize mitingi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Gönlümün bahçesinde daima birinci gelen Rize'yi, ana yurdum Rize'yi, yoldaşlığını, kardeşliğini daima yanımızda hissettiğim Rize'yi bir kez daha selamlıyorum. Sizlerle hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Karşımda Karadeniz misali kabına sığmayan bir Rize görüyorum. Şu muhteşem güzelliği anlatmaya kelimeler kifayetsiz.

ŞER ODAKLARINA KARŞI BİRLİK İÇİNDEYİZ

Birileri bizim kardeşliğimizi idrak edemiyorlar. 22 yıldır Rizeli kardeşlerimizle yol yürüdük. Vesayetçilerden terör örgütlerine, şer odaklarının karşısına birlikte durduk. Gezi hadisesi ile sokakları terörize etmeye kalktılar. 17-25 Aralık girişimi ile hükümetimizi al aşağı etmeye çalıştılar. Çukur olayları ile ülkemizin parçasını bizden koparmaya çalıştılar. 15 Temmuz ile istiklalimize kastettiler. Güneyimizde teröristan kurmaya çalıştılar. Türkiye'ye diz çöktürmeye çalıştılar. Bunların hepsini sizlerle beraber boşa çıkardık. Türkiye'yi esir almalarına müsaade etmedik. Türkiye'nin 21 yılda yazdığı başarı hikayesinin kahramanı Rize ile birlikte 81 vilayetimizdir.

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Size olan minnet borcumuzu daha fazla eser ve hizmet ile yerine getirdik. Allah ömür, milletimiz de destek verdikçe yolumuza bu çizgide devam edeceğiz. Rize'nin duruşunu 31 Mart'ta net şekilde koyacağına inanıyorum. Rize'den yine rekor bekliyorum. 31 Mart zaferimiz ülkemiz ve Rize'miz için şimdiden hayırlı olsun.

Sevgili kardeşlerim, 85 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz. Bizi yıllarca köken, meşrep ve hayat tarzı üzerinden bölmek istediler. Geçmişte çok zor ve karanlık günler yaşadık. Gençlerimizi ideolojik kör dövüşüne kurban verdik. Ekonomimiz kan kaybetti toplumsal huzurumuz bozuldu. Kardeş kardeşe komşu komşuya düşman edildi. Kendi iç meselelerimiz ile uğraşmaktan dünyadaki teknoloji ve sanayi hamlelerini yakalayamadık. Şampiyonlar linginde oynaması gereken ülkemizi yıllarca ikinci lige mahkum ettiler.

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Bunu kırmaya çalışan devlet adamlarımızı şehit ettiler. Türkeş ve Erbakan'a yönelik itibar suikastlarının ardı arkası kesilmedi. Türkiye ne zaman kendini toparlamaya çalışsa birileri devreye girip buna izin vermedi. Ülkemizi içindeki cendereden kurtaran biz olduk. Bunları Gabar'a Cudi'ye gömdük. Mağaralara gömerek nefeslerini kestik. Sınır ötesinde de devam ediyoruz. Türkiye'yi her alanda üç kat beş kat on kat büyüttük. İhracatı 36 milyar dolardan 256 milyar dolara çıkardık. Milli geliri 238 milyar dolardan 1 trilyon dolar eviyesine getirdik. Savunma sanayide yüzde seksenleri bulan dışa bağımlılığı yüzde 20'lere getirdik. Artık bu alanda farklı bir lige yükseliyoruz. TCG Anadolu'dan sonra en büyük gemimiz olan TGC Derya'yı da donanmamamıza teslim ettik. İkinci astronotumuzu da uzaya göndereceğiz. Artık Ahmetler Mehmetler Ayşeler Fatmalar da uzaya gidecek.

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Her alanda büyük atılım içindeyiz. 10-15 yıl önce attığımız tohumların meyvelerini alıyoruz. 21 yılda pek çok başarıya imza atmış hükümet olarak bugünkü sorunları çözecek olan yine biziz.