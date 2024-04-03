AK Parti MYK seçim sonuçlarını konuştu: Siyasetin sicil amiri vatandaştır

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AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Türkiye’yi yöneten unsur demokrasidir, sandıktır. Demokrasimiz bir kere daha güç kazanıp kökleşmiştir. Kazanan milletimiz olmuştur. Siyasetin sicil amiri vatandaşlarımızdır. Vatandaşlarımız uyarılarını sandık yolu ile vermiştir. 31 Mart seçimlerinin partimize dönük mesajları okuyacağız. 31 Mart seçimleri de önümüzde izleyeceğimiz siyaset açısından dönüm noktası. 18 kez milletin huzuruna çıktık. Gösterilen teveccühlere şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu teveccühe layık olmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Arzu etmediğimiz sonucun çıktığı yerler var. Bütün boyutları ile ele alacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak sadece milletin sesini dinleyen siyasi anlayışa sahibiz.

YOL HARİTAMIZ

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Milletimiz uyarılarda bulunmuştur, eleştirileri vardır. Bu mesajı bütün boyutları ile ele almak değerlendirmek boynumuzun borcudur. Milletin verdiği mesaj yol haritamız. Bize not verecek yegane mercinin vatandaş olduğunu bilerek bu çalışmaları sürdürürüz. İtiraz ve eleştiri hakkı millete aittir, dinlemesi gereken kurum siyaset kurumudur. Milletimizin ortaya koyduğu tabloyu ele alacağız. Kuşkusuz milletin sandık yolu ile verdiği mesaj hürmetle karşıladığımız bir tutumdur. Tüm kılcal damarlarına kadar değerlendirilecektir. Demokrasimizi korumaya, sandığa güç vermeye verdiğimiz önemi bundan sonra da gerçekleştireceğiz..”

KONGRE KONUŞULMADI

Çelik MYK toplantısı ve erken seçim tartışmalarına ilişkin “Herhangi bir kongre süreci veya başka bir şey konuşulmadı. Seçim sürecine, sonuçlarına dair bir değerlendirme MYK’sıdır. Bu çağrıların mantığı yok. Genel seçim gerçekleşti. Cumhurbaşkanımız 5 yıllık yetki sahibidir. Bu seçim yerel seçimdir” dedi.

VAN KARARI: BU KONU YSK’NIN TAKDİRİ

- Ömer Çelik Van’daki belediye başkanlığı değişimi için “Bu konu il seçim kurulunun takdirinde. Yasal mevzuatla ilgili bir konu. Gereken şartlar yerine gelmediği için il seçim kurulu böyle bir karar almış. Şartların yerine gelmemesi ile ilgili bir konu. Konu hukuki, yetkili karar mercii YSK. Yapacakları itiraz mekanizmaları belli. Hukuken haklılar ise sonuç zaten onların arzu ettiği gibi olacak. Demokratik tepki gösterelim deniyor sokaklar yakıp yıkılıyor, polise saldırılıyor. Şiddet olaylarının demokrasi ile bağı yoktur. Herkes itirazını yapar, mahkeme de kararını verir” dedi.