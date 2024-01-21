AK Parti Muğla adayı Ayaydın’dan Milas’a yol ve gaz sözü

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AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmalarına hızlı başladı. Milas, Marmaris ve Yatağan’da ziyaretlerde bulunan Ayaydın vaatlerini de sıraladı. Milas’ın girişinde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Ayaydın, Milas’a özel projelerini açıkladı:

KÖYLERE SOSYAL ALAN

“Milas’a doğalgaz getirmek önceliğimiz olacak. Milas’ı İzmir’e bağlayan yolu baypas edecek bir çevre yolu acilen yapılacak. Milas-Ören yolu gidiş geliş olacak, 20 dakikaya inecek. Yolları yenilenecek, parke döşenecek ki yağmurda çamur olmasın. Her köye bir sosyal alan yapılacak. Her mahallenin bir spor alanı olacak. Milas zeytini başta olmak üzere tüm tarım ürünleri hak ettiği değeri bulacak. Markalaşacağız. Balık çiftlikleri rehabilite edilecek. Kıyıdan uzaklaşacak.”

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‘CHP TEMBELDİR BU DA KANITI’

Yatağan’da sadece 300 metrelik bir sokağın altyapı çalışmasının 5 aydır bitirilmediğini belirten Ayaydın, “Sanırım bu sokak CHP’li büyükşehirin tembelliğine en güzel kanıt olarak her yerde gösterilebilir. Sokak kazılmış, borular bir köşeye atılmış, her yer çamur olmuş bir sokağın işi 5 ayda bitirilememiş. Günde 2 metre çalışsalar 5 ayda biterdi” dedi.