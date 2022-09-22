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AK Parti Milletvekili Salih Cora ve danışmanı kazada yaralandı

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#Trabzon#Salih Cora#AK Parti
AK Parti Milletvekili Salih Cora ve danışmanı kazada yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 11:07

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ve danışmanı, Trabzon’da, içinde bulundukları otomobilin kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, kaldırıma çarpması sonucu hafif yaralandı.

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Kaza, dün gece saatlerinde Akyazı Tüneli mevkisinde meydana geldi. AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora’nın içinde bulunduğu ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 RB 7788 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp savruldu. Otomobil kendi etrafında dönerek kaldırıma çarparak durdu. Kazada sürücü ile Milletvekili Cora ve danışmanı Tayfun Yurtsever hafif yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Cora ve ekibi, gelen başka araçla bölgeden ayrıldı. Kaza yapan otomobil de çekici ile götürüldü. 

AK Parti Milletvekili Salih Cora ve danışmanı kazada yaralandı

 

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#Trabzon#Salih Cora#AK Parti

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