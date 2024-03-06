AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ: Biz otopark yıkan değil yapan olacağız

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İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni (İESOB) ziyaret eden AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerin ardından göreve gelmesi halinde esnaf teşkilatı için hayata geçirmeyi hedefledikleri projelerini sıraladı. Toplantıya MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İESOB Başkanı Yalçın Ata, İESOB Başkan Vekili Necdet Heppekcan, birlik üyeleri ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Hamza Dağ, konuşmasında 4 dönem milletvekili olarak hizmet ettiği İzmir’de her saha programında mutlaka esnaf ziyareti olmasına özen gösterdiğini söyledi. Sokağın nabzını, ülkenin durumunu, partiye olan teveccühü hep esnafların düşüncelerinden okumaya çalıştığını kaydeden Dağ, "Mevcut konjonktürü anlamamdaki en önemli parametrelerden biri esnafımızın fikirleridir. Siyasi hayatım boyunca esnaflarımızın taleplerine kulak verdim. Elimden geldiğince, gücüm yettiğince bu talepleri çözmeye gayret ettim. Şimdi de sadece İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na değil, bu şehrin şehremini olmaya talip bir kardeşiniz olarak karşınızdayım" dedi.

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'SÖZÜMÜZ SENETTİR'

İzmir’in her sokağına, caddesine köyüne, o köy yollarındaki virajlarına kadar hakim olduğunu anlatan Hamza Dağ, şehrin acil ihtiyaçlarını bildiğini ve esnaflarımızın gündemlerine vakıf olduğunu kaydetti. Dağ, "Sözümüz senettir. İşte burada size söz veriyorum. Her aradığınızda ulaşabileceğiniz bir büyükşehir belediyesi olacak. Hükümet desteğinin yanında Büyükşehrin elini de daima omzunuzda hissedeceksiniz. Siz nasıl bizim güvencemizseniz, biz de belediye olarak sizin güvenceniz olacağız. Teslim edeceğiniz emaneti daima başımızın üstünde tutacağız" diye konuştu.

Gerek merkezi hükümet gerekse yerel yönetimlerin eliyle esnafın yanında olmaya gayret ettiklerini belirten Hamza Dağ, pandemide bile hibe desteği ve düşük faizli ertelemeli kredi gibi imkanları esnafa sunduklarını anlatıp şöyle devam etti:

"1 Nisan itibariyle su ücret tarifelerinde yüzde 50 indirime gideceğiz. Mevcut otopark tarifelerinde Nisan 2024 itibariyle yüzde 50 indirime gideceğiz. Beş yıl içinde yapacağımız toplam 100 bin araç kapasiteli yeraltı otopark projemizle bir sorunu daha bitireceğiz. Biz otopark yıkan değil yapan olacağız. Kemeraltı esnafının en büyük derdinin otopark olduğunu biliyorum. Yaşayan Kültürpark Projesi'yle İzmir fuarına tekrar eski ruhunu kazandırmayı hedefliyoruz. Dün Mobilyacılar Çarşısı'nı gezdim. 'MODEKO'da yokuz' dediler. Karabağlar mobilyada markamız. Bu markayı sadece Türkiye değil dünya gündemine sokacak işleri yapacağız. İzmir bir kongre şehri olacak. Ulusal ve uluslararası sempozyumlar için modern altyapıya sahip mekanlarımızla İzmir bilim kültür ve iş dünyasının buluşma noktası haline gelecek. Meydan Alsancak kültürel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak. Alsancak'ta istasyonu 500 metre geriye aldığımızda garın önünden yeraltı yol yapacağız. Yukarıda meydan oluşuyor. Meydanın arkasında benim yıllardır hayalini kurduğum o bölgeyi bilişim vadisi, bir inovasyon merkezi haline getireceğim. İzmir’i bilişim ve inovasyon merkezi haline getireceğiz. Bu sizi niye ilgilendiriyor? Çocuklarımız bilişimde bilgi sahibi. Biz onlara böyle bir alan açtığımızda başka şehirlerde iş aramak durumunda kalmayacaklar."

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İŞ GELİŞTİRME OFİSLERİ KURULACAK

Yürüyen bir Konak yapmayı hedeflediğini anlatan Hamza Dağ, liman arkasından fuara; Basmane'ye Kapılar, Agora ve Kemeraltı’yla beraber yeşili ve tarihi güzellikleri ön plana çıkarmayı hedeflediğini anlattı. İzmir’de bir büyükşehir belediye binası olmadığını söyleyen Hamza Dağ, “Bu beni kara kara düşündürüyor. Belediye binası yıkıldı. Orada güzel bir meydan oluşmaya başladı. Diğer binaları oradan çıkartmak suretiyle Konak’ta güzel bir meydanımız olsun istiyoruz. İzmir’imizin her köşesinde kuracağımız iş geliştirme ofisleriyle küçük esnafın markalaşmasına öncülük edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda İESOB Başkanı Yalçın Ata’nın esnaf masası talebine de yanıt veren Dağ, "İlçelerde ve büyükşehirde esnaf masası iyi olur. Ama bazen oluşturulan yapı başkanla örgütler arasında bir mesafe ve bürokrasi oluşturabilir. Esnaf masası kurulsa da bu bir süre sonra bürokrasi engeline dönüşmesin istiyoruz" diye konuştu.

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Konuşmaların ardından soru cevap kısmı basına kapalı olarak devam etti.