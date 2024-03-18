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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ: Arıtma tesisi, tarımsal sulamada kullanılacak

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#İzmir#Secim2024#AK PARTİ
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ: Arıtma tesisi, tarımsal sulamada kullanılacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2024 16:26

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "Ben buradan bunun sözünü çok net bir şekilde verebilirim, Çandarlı Atık Su Arıtma Tesisi tarımsal sulamada kesinlikle kullanılacak" dedi.

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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarını Dikili ilçesinde sürdürdü. Çandarlı Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Dağ, yoğun ilgiyle karşılandı. Çocuklara oyuncak dağıtıp, ailelerle hatıra fotoğrafı çektiren Dağ'a, MHP Dikili Belediye Başkan adayı Sema Akıncı, AK Parti Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci ve MHP Dikili İlçe Başkanı Mehmet Arslan eşlik etti. Suyun önemine değinen Dağ, "Gerçekten her arıtma tesisinde aslında düşünmemiz gereken sudur. Su çünkü artık çok değerli. Birçok alanda su çok değerli hale geldi. Arıtılmış suyu, kullanma suyu olarak, tarımsal sulama da kullanma imkanımız söz konusu olduğunda, bunu şokuna kadar maliyetini bile düşünmeden hayata geçirmek şarttır. Buradan bunun sözünü çok net bir şekilde verebilirim, Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuz da Çandarlı Atık Su Arıtma Tesisi tarımsal sulamada kesinlikle kullanılacak" ifadelerini kullandı.

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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ: Arıtma tesisi, tarımsal sulamada kullanılacak

Belediye başkanlarının çalışmalarında Ankara'nın önemine değinen Dağ, "Birkaç ay da bir Ankara'da işlerinizin takibini yapmazsanız, işinizi bizzat takip etmezseniz, açıkçası netice almanız da çok kolay olmuyor. Biz Bergama, Kınık'ta böyle başardık. Oralar bizim örneğimiz" diye konuştu.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ: Arıtma tesisi, tarımsal sulamada kullanılacak

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#İzmir#Secim2024#AK PARTİ

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