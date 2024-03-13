AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ: İzmir’in çehresini değiştirmek için oylarınıza talibiz

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Menemen Belediyesi’nin, Çanakkale Asfaltı üzerine Menemen ve İzmir trafiğini rahatlatmak için inşa ettiği battı- çıktı projesi tamamlandı. Battı- çıktının açılışı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Hamza Dağ, Menemen Belediye Başkanvekili ve AK Parti Menemen Belediye başkan adayı Aydın Pehlivan, AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ve vatandaşların katıldığı törenle yapıldı.

Açılışta konuşan Hamza Dağ, "Bugün açılışını gerçekleştirmek üzere bir araya geldiğimiz 100. Yıl Köprülü Kavşağımız, günde 60- 65 bin aracın geçtiği ve yoğun trafiğin yaşandığı güzergahta, ilçemizin en büyük ihtiyaçlarından biriydi. Sadece ilçemizin giriş- çıkışını, trafik sorununu rahatlatmakla kalmayıp aynı zamanda şehrimizin ulaşımı için de faydalı olacak bu proje, siz değerli hemşehrilerimizin öncelikli beklentilerinden biriydi. İlçemizin en temel ihtiyaçlarından biri olan bu proje, belediyemizin gece- gündüz devam eden yoğun çalışmasıyla birkaç ay gibi kısa bir sürede hayata geçti. Tabii her güzel iş gibi bunun da bir hikayesi var. Aydın başkanımız Ankara’ya geldi, ilçemizin bu ihtiyacını, bu projesini bizimle paylaştı. ’Başkanım bizim ne yapıp ne edip bunu Menemen’e kazandırmamız lazım’ dedi. Birlikte Ulaştırma Bakanımızın kapısını çaldık. Gerekli izinleri alıp yola koyulduk. Günün sonunda Menemen Belediyemizin tamamen kendi öz bütçesiyle buranın yapımını tamamladık. Battı- çıktımız, 460 metre uzunluğunda ve iki geliş iki gidiş şeklinde toplam dört şeritten oluşuyor. Üstünde yer alacak kavşak noktasına da Menemen’imize yakışır Atatürk anıtını ve peyzaj çalışmasını gerçekleştirdik. İnşallah ilçemiz, tarihinin en büyük yatırımı olan bu projemiz sayesinde Menemen’de hem yayalarımız hem sürücülerimiz rahat bir nefes alacak" dedi.

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Başkan Aydın’ın 3 yıl gibi kısa bir sürede Menemen’deki gidişatı tersine çevirdiğini söyleyen Dağ, "AK Parti belediyeciliğinin ne olduğunu gösterdi. İzmir’in gelecek 5 yılına dair bir fragman ortaya koydu. Yaptıklarından kısaca örnekler verecek olursam; en önemli icraatlarından biri ilçenin geçmişe dönük 1,2 milyar liralık borcunu ödemek oldu. Aynı zamanda belediye personellerinin geriden gelen maaşlarını ve alamadıkları ikramiyeleri de göreve gelir gelmez telafi etti. Menemen sokaklarının temizliği için, sizlerin sağlığı için 151 yeni aracı hizmetinize sundu. Menemen tarihinin en büyük yol çalışmasını bu 3 yılda gerçekleştirdi. Bölgemizin en büyük iki kütüphanesinin yanı sıra ilçemize bir de anaokulu kazandırdı. İnanın tamamını saymak isterdim ama vaktimiz kısıtlı, yetiştirmem mümkün değil" diye konuştu.

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’MENEMEN’DE GERÇEK BELEDİYECİLİĞE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ’

Dağ, konuşmasına şöyle devam etti:"Sizlerin desteğiyle 1 Nisan sabahı Menemen’de gerçek belediyeciliğe devam etmek istiyoruz. İlçemize daha nice projeler kazandırmak istiyoruz. Aydın Bey’e önümüzdeki dönem için desteklerinizi beklerken büyükşehirde de İzmir’in çehresini değiştirmek, şehrimizin kronik hale gelen sorunlarını bir an evvel ortadan kaldırmak için de oylarınıza talibiz. Menemen’in, şehrimizin elde edeceği kazanımlardan payına düşeni fazlasıyla alması için, hükümet desteğiyle birlikte Büyükşehir’in elini de daima omzunda hissetmesi için desteğinize talibiz. Doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle eşsiz bir kent olan İzmir’imizi daha da eşsiz hale getirmek istiyoruz. Şehrimizin altyapı, trafik, riskli yapı stoku gibi sorunlarına ivedi bir şekilde çözüm üretirken Menemen’imize de el uzatmak, ilçemizi de eşsizleştirmek istiyoruz."

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PROJELERİNİ SIRALADI

Projelerinden bahseden Dağ, "Hayata geçireceğimiz yeni çevre yoluyla; Menemen- Bayraklı arası trafikte kalma süresini 10 dakikaya, Menemen- Buca arasını ise 20 dakikaya indireceğiz. Yeni çevreyolunu şehir merkezine bağlayacak 9 önemli bağlantı yolu yapacağız. Ulaşımda 90 dakika uygulamasını geri getireceğiz. Ayrıca Genç İzmirim Kart sahipleri için bu süreyi 120 dakikaya çıkartacağız. Menemen’deki gibi 16 adet battı- çıktıyı şehrimize kazandıracağız. Göreve geldiğimiz ilk iki senede şehrimizin genelinde 100 kreş açacağız. Yeni evlenecek sosyo- ekonomik açıdan dezavantajlı çiftlerimize çeyiz ve düğün hediyesi vereceğiz. 0-7 yaş arasında çocuğu olan annelere ulaşımı ücretsiz yapacağız. Hanesinde engelli birey bulunan ailelerimize, sosyal tesislerimizde Engelli İzmirim Kart ile yüzde 75 indirim yapacağız. Dezavantajlı emeklilerimize yılda bir kez Sosyal İzmirim Kartlarına 10 bin lira yükleme yapacağız. Doğal gazın ulaşmadığı hiçbir mahalle bırakmayacağız. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi göreve geldiğimizde, 1 Nisan itibariyle su ücret tarifesinde yüzde 50 indirime gideceğiz. Bunlar gibi daha nice projemizle 5 yılda İzmir’e bambaşka bir perspektif kazandıracağız. Son 5 yılda bu şehirde sadece 2 tane battı- çıktı yapıldı ve ikisi de Cumhur İttifakı belediyelerinde gerçekleşti. Biz buradaki köprülü kavşak gibi 13 yeni battı- çıktıyı da şehrimize kazandırarak yenilerini ekleyeceğiz" dedi.

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’BAŞKALARININ HAYAL BİLE EDEMEDİĞİ NE VARSA HAYATA GEÇİRİYORUZ"

AK Parti Menemen Belediye başkan adayı Aydın Pehlivan ise "Menemen’imizin uzun yıllardır trafik probleminin en önemli nedenlerinden biri olan battı- çıktığının olmayışı bu bölgede ciddi kazalara da neden oluyordu. Burayı yapmak bizlere nasip oldu. Biz Karayolları veya Büyükşehir demeden kendi öz kaynaklarımızla yaptık. Bizi hayal kurmakla, hayalperest olmakla suçladılar. Her şey hayal etmekle ve hayal kurmakla başlıyor. Bizim ayakları yere basan hayallerimiz var. Bu nedenle başkalarının hayal bile edemediği ne varsa biz hepsini kararlılıkla bir bir hayata geçiriyoruz" diye konuştu.’

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AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİ SANA MÜJDE VERİYOR ÖZGÜR ÖZEL’

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da CHP Lideri Özgür Özel’in konuşmasına atıf yapıp, "CHP Genel Başkanı, ’İzmir’e en yakın noktada oturuyorum. İzmir ile Manisa arası 25 dakika’ diyor. Neden; Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetinin yapmış olduğu Sabuncubeli Tüneli sayesinde. Bugün Aydın Pehlivan ve AK Parti belediyeciliği sana müjde veriyor Özgür Özel. Artık açılışını yaptığımız projeyle birlikte Menemen üzerinden de Manisa’ya en hızlı şekilde geleceksin" dedi.