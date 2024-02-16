AK Parti İzmir adayı Dağ: Burayı bilişimin, Teknokent'in merkezi yapabiliriz

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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Bakan adayı Hamza Dağ, AK Parti Konak Belediyesi Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ile İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve üyelerini ziyaret etti. Konuşan Dağ, Mahmut Başkan ve yönetim kurulu üyeleri yıllardır İzmir'in sorunları ile dertleşiyorlar. Biz de o dertlere deva olmak adına, milletimizle birlikte manevra kararınca destek olmaya çabalıyoruz. Gayret yaptık ve mesafe aldık. İzmir vizyonumuz çok daha ileri çok daha ötelerde ziyaretimiz. İzmir tarih boyunca ticaretin merkezi olmuş bir şehir. Hatta 130 yıl önce Beyrut ve Selanik limanları Osmanlı Devleti'nin yolları içinde olduğunda dış ticaret fazlası veren tek liman İzmir Limanı. dolayısıyla İzmir hep ticaretin ve ihracatn alanı oluşmuş. Özellikle tarım ile beraber liman hep iş Yapılmış, hatta deniz ticareti önemli olduğu andan itibaren sürekli olarak çalıştırılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla biz burada denizinizi ve deniz ticaretini çok daha fazla şekilde kullanma mecburiyetinizdeyiz.

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'İZMİR İÇİN ÇOK DAHA ÖNEMLİ İŞLER BAŞARMAK DURUMUNDAYIZ'

Dağ şu şekilde devam etti İzmir için gerçekten çok daha önemli işler başarmak durumundayız. Ama önce kronik hale gelen sorunlarımızı çözüme kavuşturmak durumundayız. Bunun başında ulaşım ve trafik geliyor. İki yıl içinde sağlanan köprü kavşaklarla, battı çıktılarla İzmir'in mesafeden bu sorunu çıkartacağımızdan özetim Yok.Ticaret anlamında da birlikte başarmak zorundayız.İzmir'i ayırma enerjisini haline getirmeliyiz.Yenilenebilir enerji santrallerinin, RES'lerin, GES'lerin İzmir'de olmak değil, İzmir'de hizmet konusunda süreklilik katettik.Özellikle önceki dönem sanayi bakanlarının zamanında 5 'inci bölge ilanıyla ciddi anlamda ilerleyen bir süreç var.Bu ilerleyen süreç daha verimli bir hale getirmemiz gerekiyor.Çandarlı Limanı ve arkasını da bu anlamda iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor.

'İZMİR'İ TEKNOKENTİN MERKEZİ YAPILABİLİRİZ'

İzmir'de Teknokentler anlamında ciddi bir ilerleme söz konusu olduğunu söyleyen Dağ, Ticaret Odası, Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi ve Ankara'yla beraber hamle yapmak lazım. Teknokent ile büyümemiş olan çocuklar hem oyun sektöründe hem bilişim sektöründe hem de Teknokent sektöründe ciddi anlamda bir Bacasız fabrika olarak yapılan ihracatn kilogram karşılığı yok.'Kafa topu' oyunu İzmir'den kaçtı. mal olduğu bölgelerden yaşadığı.İzmir, coğrafyası ve iklimi boyunca de dünyada bu alanla çalışan herkesin tercih edebileceği yer.Önce kendi gençlerimiz sonra da dünyada herkesin tercih edebileceği bir yer.Bu anlamda odamızla beraber omuz omuza bu dirençli kaldırabiliriz Dayanıklılığı kullandık.

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'SAĞLIK TURİZMİ, İZMİR İÇİN ÜZERİNDE ÇALIŞABİLECEĞİMİZ BİR ALAN'

Sağlığın öneminin ne dikkati çeken Dağ, Bizim için çok değerli. Bunu da yine bacasız fabrika olarak tamamen cari açığı kapatmaya dönük önemli bir çalışma olarak görüyoruz. Hiç merak etmeyin doğayı koruyarak mevcut. Karaburun'a da gittiğimde de söyledim. Karaburun'un böyle kalmasından. Betonlaşma de şehirlerinizin, ilçelerin belediyeleri 25 yıldır CHP'li belediyeler. Sağlık turizmini, İzmir için üzerinde çalışabileceğimiz bir alan olarak besleme açıklamalarında bulundu.

'İŞİMİZ VAKTİMİZDEN ÇOK'

Organize Sanayi Bölgeleri'nde genişleme çalışmaları olduğunu dile getiren Dağ, Bunların ayrılması gereken ve basit işler. Meslek liseleri ise OSB'lerin en büyük sorunu. Meslek liseleri için hükümet bir çalışma yapıyor ama belediye olarak bu konunun içine kesin girmemiz gerekiyor. Belki de bu 11. dönem büyük şehrimiz içinde olmamasıyla beraber bu konuda bir entegrasyon sorunu yaşandı.Belediye otobüse girerse şehir ve ülke kazanır olur.Gençler kötü şartlardan uzaklaşır, meslek sahibi olur.Bu sosyal belediyecilik çalışmalarından geçmişine teşekkür ederim.Bugüne kadar İzmir'de süreleriz için teşekkür ediyorum Uyumlu bir çalışma var. Büyükşehir Belediye Başkanı ne olursa olsun bu uyumlu sonuna kadar götüreceğiz. Ama işimiz zamanımızdan çok. başaracağız dedi.

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'YERELDE DE BERABER ÇALIŞACAĞIZ'

AK Parti Konak Belediyesi Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ise Ticaret Odası artık kendi evimiz gibi. Ticaretin şehri için bütünü karşılamak adına birlik ve beraberlik içerisinde olduğu için çok toplandık. İzmir bu STK'cılık ve oda başkanları anlamında en güzel şehirlerden bir tanesi. Oda başkanlarımız her platformda hem bizlerle çalışmış olduğu istişareleri hem de vatandaştan aldıkları geri bildirimleri çok güzel bir şekilde ilettikleri için İzmir'in kalkılmasında genel siyasetle bütün saatlerde zaten açıkken çalışıyorken, bu dönemde, şu güzel zeminde yerelde beraber çalışıyor olacaksınız. Güzel İzmir'in ticarette, tarımda, turizmde çok daha canlandığı bir seviyeye gelmesi için hepimiz canla çalışmaya başlayabiliriz diye konuştu.