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AK Parti İzmir adayı Dağ: Basmane çukuru sorununu çözmek bize nasip olacak

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#Hamza Dağ#İzmir#Basmane Çukuru
AK Parti İzmir adayı Dağ: Basmane çukuru sorununu çözmek bize nasip olacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2024 17:08

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, "Önümüzdeki 5 senelik süreçte çok geç kalmadan Basmane çukurunda önemli bir mesafe katedeceğimizi düşünüyorum. Basmane çukuru sorununu çözmek inşallah bize nasip olacak" dedi.

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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarına hız verdi. Dağ, seçime 2 gün kala otobüsle kapsamlı bir seçim turu gerçekleştirdi. Güne Kiraz’da başlayan Hamza Dağ, AK Parti Kiraz Belediye Başkan adayı Saliha Özçınar Kutlu ile birlikte seçim otobüsünden vatandaşları selamladı. Hamza Dağ, daha sonra Beydağ, Ödemiş ve Tire ilçelerinde de aynı şekilde seçim otobüsü ile halkı selamladı.

'BASMANE ÇUKURUNU ÇÖZMEK BİZE NASİP OLACAK'

Hamza Dağ, ziyaretleri sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. İzmir’in en önemli konularından olan Basmane çukuruna da değinen Dağ, "Bergama’da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) başkanıyla görüştüm. Biliyorsunuz İzmir’in kanayan yaralarından biri Basmane çukurudur. Bu konuda kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemiz son derece olumlu geçti. Neler yapabileceğimizi konuştuk. Önümüzdeki 5 senelik süreçte çok geç kalmadan Basmane çukurunda önemli bir mesafe katedeceğimizi düşünüyorum. Sayın Başkan da bu konu da iyi niyetlerini ortaya koydular. Basmane çukurunu çözmek bize nasip olacak. Bunun için çalışacağız" dedi.

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AK Parti İzmir adayı Dağ: Basmane çukuru sorununu çözmek bize nasip olacak

Hamza Dağ, gece saatlerine kadar Bayındır, Torbalı, Menderes, Kemalpaşa ve Konak ilçelerinde de çalışmalarına devam edecek.

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#Hamza Dağ#İzmir#Basmane Çukuru

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